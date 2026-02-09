Vortrag: „Liebe frei von Mitgefühl“ – Christl Lieben

Wien (OTS) -

Am 27. Februar 2026 hinterfragt Christl Lieben, eine „Grand Dame“ der Systemischen Psychotherapie und Aufstellungsarbeit, in ihrem Vortrag das gängige Verständnis von Mitgefühl und sucht nach Möglichkeiten, wie wir Menschen einander auf Augenhöhe begegnen und ein respektvolles Miteinander leben können.

Der Vortrag findet im Rahmen der Gesprächsreihe „Psychotherapie im Gespräch“ bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, 1010 Wien, statt.

Im Zentrum der Betrachtungen von Christl Lieben steht die Annahme, dass alle Menschen aus derselben Quelle kommen – einer universellen Liebe, aus der alles entstanden ist. Christl Lieben lädt dazu ein, den Begriff des Mitgefühls neu zu betrachten. Ihrer Auffassung nach kann Mitgefühl – so gut es gemeint ist – unbewusst eine Hierarchie zwischen Helfenden und Leidenden erzeugen. Demgegenüber beschreibt sie eine Haltung reiner Liebe:

„ Wenn ich Mitgefühl empfinde, mache ich meinen Gesprächspartner klein und bedürftig und ich bin die große Helfende. Diese Hierarchie demütigt den leidenden Menschen. Wenn aber nur Liebe zwischen uns fließt, dann kann ich mein gegenüber auf Augenhöhe begleiten, in tiefem Respekt vor dem Leiden und der Trauer des Anderen. So verstricke ich mich nicht in seine Geschichte, wir sind beide frei und gleich groß. “

Der Impulsvortrag richtet sich an alle, die sich für persönliche Entwicklung, bewusste Beziehungsgestaltung und einen achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen interessieren.

Psychotherapie im Gespräch: Liebe frei von Mitgefühl

mit Christl Lieben und Lara-Andrea Vranek

am Freitag, 27. Februar 2026, um 17 Uhr

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Die Teilnahme ist frei – um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an: [email protected] oder direkt über die Website: www.oeggk.at/veranstaltungen

Christl Lieben arbeitet seit 1976 als Psychotherapeutin einzeln und mit Gruppen – primär mit systemischer Aufstellungsarbeit - in freier Praxis. Außerdem leitet sie psychotherapeutische Ausbildungslehrgänge, Supervisionen sowie Seminare in Österreich, Deutschland und Amerika. Christl Lieben hat mehrere Publikationen verfasst.

Nähere Informationen: https://christl-lieben.com

Psychotherapie im Gespräch

„ Die Vortragsreihe ‚Psychotherapie im Gespräch‘ gibt dem Thema der seelischen Gesundheit einen öffentlichen Raum und will die Relevanz psychische Gesundheit aufzeigen sowie konkrete Informationen für Interessierte bieten “ so die Personzentrierte Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek, die als Kooperationspartnerin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze initiiert hat. Im Rahmen dieser erläutern hochrangige ExpertInnen unterschiedliche Zugänge, Sichtweisen und Fragestellungen im Bereich der seelischen Gesundheit. Ergänzend zu einem Impulsvortrag findet ein Publikumsdialog statt, welcher die Möglichkeit bietet, Fragen zum Thema zu stellen.

Psychotherapie im Gespräch: Liebe frei von Mitgefühl

Die Teilnahme ist frei – um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an: [email protected] oder direkt über die Website: www.oeggk.at/veranstaltungen

Datum: 27.02.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Marco-d'Aviano-Gasse 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.oeggk.at/veranstaltung/psychotherapie-im-gespraech-lieben