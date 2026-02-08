FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit FPÖ-Mediensprecher Hafenecker und ORF-Stiftungsrat Westenthaler

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Montag, 09. Februar 2026, 10:45 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und ORF-Stiftungsrat Ing. Peter Westenthaler

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Rechnungshofprüfung und roter Machtmissbrauch im ORF“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.