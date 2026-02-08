FPÖ – Schnedlitz: „Diese Politiker glauben, über den Körper der Österreicher bestimmen zu können!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Beschlusses zum Impfpflichtgesetz im Nationalrat und dessen Beurkundung und Inkraftsetzung vor rund vier Jahren übte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz vernichtende Kritik an 137 Abgeordneten sowie an den Regierungspolitikern von ÖVP und Grünen, die großteils bis heute auf Kosten der Steuerzahler im Amt sind. Für die Freiheitlichen markiert dieses Datum einen der dunkelsten Tage der Zweiten Republik.

„Rund vier Jahre ist es jetzt her, dass dieses Verbrechen an der Freiheit und der körperlichen Integrität sowie an der persönlichsten Selbstbestimmung der Österreicher begangen wurde. Und in all dieser Zeit hat keiner der über 140 Politiker aus Nationalrat und Regierung dafür um Entschuldigung gebeten“, so Schnedlitz, der daran erinnerte, dass viele der damaligen „Scharfmacher“ heute sogar immer noch oder wieder in Spitzenpositionen sitzen.

„Wir erinnern uns an die nunmehrige ÖVP-Landeshauptfrau von Salzburg und damalige Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die Ungeimpften eiskalt ausrichtete, dass sie sich eigentlich nicht mehr im Land aufhalten dürften. Oder an die heutige Außenministerin der Verlierer-Ampel, Beate Meinl-Reisinger, die aufrechte Patrioten und Freiheitskämpfer als Volksverräter beschimpfte, um es später feige zu leugnen.“

Der FPÖ-Generalsekretär mit einer unmissverständlichen Ansage: „All das und noch viel mehr haben wir nicht vergessen. Die Herrschaften mögen sich sicher fühlen, aber die Zeit der gerechten Abrechnung wird kommen!“

Zur Erinnerung und damit sich niemand aus der Verantwortung stehlen kann, veröffentlichen wir hier die Namen jener, die vor rund 4 Jahren die Hand für die Spaltung der Gesellschaft erhoben haben. Das ist die Liste jener 137 Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS, die für den Impfzwang gestimmt haben. Folgende Politiker sind der Meinung, sie könnten bestimmen, was mit dem Körper und der persönlichen Integrität einer jeden Österreicherin und eines jeden Österreichers zu geschehen hat.

Baumgartner Angela

Bayr Petra

Becher Ruth

Berlakovich Nikolaus

Bernhard Michael

Blimlinger Eva

Brandstätter Helmut

Brandstötter Henrike

Brandweiner Lukas

Bures Doris

Bürstmayr Georg

Deckenbacher Romana

Diesner-Wais Martina

Disoski Meri

Doppelbauer Karin

Drobits Christian

Ecker Cornelia

Egger Kurt

Einwallner Reinhold

El-Nagashi Faika

Engelberg Martin

Erasim Melanie

Eßl Franz Leonhard

Feichtinger Elisabeth

Fürlinger Klaus

Gahr Hermann

Gerstl Wolfgang

Gödl Ernst

Götze Elisabeth

Graf Tanja

Grebien Heike

Greiner Karin

Großbauer Maria

Hamann Sibylle

Hammer Lukas

Hammer Michael

Hanger Andreas

Haubner Peter

Hechenberger Josef

Heinisch-Hosek Gabriele

Herr Julia

Himmelbauer Eva-Maria

Hintner Hans Stefan

Hofinger Manfred

Höfinger Johann

Holzleitner Eva-Maria

Holzner Andrea

Hörl Franz

Hoyos-Trauttmansdorff Douglas

Jachs Johanna

Jeitler-Cincelli Carmen

Kaufmann Martina

Keck Dietmar

Kirchbaumer Rebecca

Köchl Klaus

Köllner Maximilian

Kollross Andreas

Kopf Karlheinz

Koza Markus

Krainer Kai Jan

Kucharowits Katharina

Kucher Philip

Kühberger Andreas

Künsberg Sarre Martina

Kuntzl Andrea

Leichtfried Jörg

Lindner Mario

Lindinger Klaus

Lopatka Reinhold

Marchetti Nico

Matznetter Christoph

Maurer Sigrid

Meinl-Reisinger Beate

Melchior Alexander

Minnich Andreas

Neßler Barbara

Neumann-Hartberger Irene

Niss Maria Theresia

Nussbaum Verena

Obernosterer Gabriel

Oberrauner Petra

Ofenauer Friedrich

Ottenschläger Andreas

Pfurtscheller Elisabeth

Pöttinger Laurenz

Prammer Agnes Sirkka

Prinz Nikolaus

Rausch Bettina

Reimon Michel

Rendi-Wagner Pamela

Ribo Bedrana

Rössler Astrid

Salzmann Gertraud

Saxinger Werner

Schallmeiner Ralph

Scharzenberger Corinna

Schatz Sabine

Scherak Nikolaus

Scheucher-Pichler Elisabeth

Schmuckenschlager Johannes

Schnabel Joachim

Schroll Alois

Schwarz Gabriela

Schwarz Jakob

Seemayer Michael

Seidl Julia

Shetty Yannick

Sieber Norbert

Smodics-Neumann Maria

Smolle Josef

Sobotka Wolfgang

Stammler Clemens

Stark Christoph

Steinacker Michaela

Stocker Christian

Stöger Alois

Stögmüller David

Strache Philippa

Strasser Georg

Tanda Alexandra

Taschner Rudolf

Tomaselli Nina

Totter Agnes

Troch Harald

Voglauer Olga

Weber Johann

Weidinger Peter

Weratschnig Hermann

Werner Katharina

Wimmer Petra

Wimmer Rainer

Wöginger August

Yildirim Selma

Yilmaz Nurten

Zarits Christoph

Zopf Bettina

Zorba Süleyman

Schnedlitz: „Schämt euch in Grund und Boden! Wer glaubt, so über Menschen bestimmen zu können, hat in der Politik nichts verloren. Österreich vergisst nicht – niemals!“