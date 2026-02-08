- 08.02.2026, 10:15:32
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FPÖ – Schnedlitz: „Diese Politiker glauben, über den Körper der Österreicher bestimmen zu können!“
Eingriff in die persönliche Integrität und die freie Selbstbestimmung über den eigenen Körper der Österreicher – Impfpflicht bis heute ohne Entschuldigung
Anlässlich des Beschlusses zum Impfpflichtgesetz im Nationalrat und dessen Beurkundung und Inkraftsetzung vor rund vier Jahren übte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz vernichtende Kritik an 137 Abgeordneten sowie an den Regierungspolitikern von ÖVP und Grünen, die großteils bis heute auf Kosten der Steuerzahler im Amt sind. Für die Freiheitlichen markiert dieses Datum einen der dunkelsten Tage der Zweiten Republik.
„Rund vier Jahre ist es jetzt her, dass dieses Verbrechen an der Freiheit und der körperlichen Integrität sowie an der persönlichsten Selbstbestimmung der Österreicher begangen wurde. Und in all dieser Zeit hat keiner der über 140 Politiker aus Nationalrat und Regierung dafür um Entschuldigung gebeten“, so Schnedlitz, der daran erinnerte, dass viele der damaligen „Scharfmacher“ heute sogar immer noch oder wieder in Spitzenpositionen sitzen.
„Wir erinnern uns an die nunmehrige ÖVP-Landeshauptfrau von Salzburg und damalige Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die Ungeimpften eiskalt ausrichtete, dass sie sich eigentlich nicht mehr im Land aufhalten dürften. Oder an die heutige Außenministerin der Verlierer-Ampel, Beate Meinl-Reisinger, die aufrechte Patrioten und Freiheitskämpfer als Volksverräter beschimpfte, um es später feige zu leugnen.“
Der FPÖ-Generalsekretär mit einer unmissverständlichen Ansage: „All das und noch viel mehr haben wir nicht vergessen. Die Herrschaften mögen sich sicher fühlen, aber die Zeit der gerechten Abrechnung wird kommen!“
Zur Erinnerung und damit sich niemand aus der Verantwortung stehlen kann, veröffentlichen wir hier die Namen jener, die vor rund 4 Jahren die Hand für die Spaltung der Gesellschaft erhoben haben. Das ist die Liste jener 137 Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS, die für den Impfzwang gestimmt haben. Folgende Politiker sind der Meinung, sie könnten bestimmen, was mit dem Körper und der persönlichen Integrität einer jeden Österreicherin und eines jeden Österreichers zu geschehen hat.
Baumgartner Angela
Bayr Petra
Becher Ruth
Berlakovich Nikolaus
Bernhard Michael
Blimlinger Eva
Brandstätter Helmut
Brandstötter Henrike
Brandweiner Lukas
Bures Doris
Bürstmayr Georg
Deckenbacher Romana
Diesner-Wais Martina
Disoski Meri
Doppelbauer Karin
Drobits Christian
Ecker Cornelia
Egger Kurt
Einwallner Reinhold
El-Nagashi Faika
Engelberg Martin
Erasim Melanie
Eßl Franz Leonhard
Feichtinger Elisabeth
Fürlinger Klaus
Gahr Hermann
Gerstl Wolfgang
Gödl Ernst
Götze Elisabeth
Graf Tanja
Grebien Heike
Greiner Karin
Großbauer Maria
Hamann Sibylle
Hammer Lukas
Hammer Michael
Hanger Andreas
Haubner Peter
Hechenberger Josef
Heinisch-Hosek Gabriele
Herr Julia
Himmelbauer Eva-Maria
Hintner Hans Stefan
Hofinger Manfred
Höfinger Johann
Holzleitner Eva-Maria
Holzner Andrea
Hörl Franz
Hoyos-Trauttmansdorff Douglas
Jachs Johanna
Jeitler-Cincelli Carmen
Kaufmann Martina
Keck Dietmar
Kirchbaumer Rebecca
Köchl Klaus
Köllner Maximilian
Kollross Andreas
Kopf Karlheinz
Koza Markus
Krainer Kai Jan
Kucharowits Katharina
Kucher Philip
Kühberger Andreas
Künsberg Sarre Martina
Kuntzl Andrea
Leichtfried Jörg
Lindner Mario
Lindinger Klaus
Lopatka Reinhold
Marchetti Nico
Matznetter Christoph
Maurer Sigrid
Meinl-Reisinger Beate
Melchior Alexander
Minnich Andreas
Neßler Barbara
Neumann-Hartberger Irene
Niss Maria Theresia
Nussbaum Verena
Obernosterer Gabriel
Oberrauner Petra
Ofenauer Friedrich
Ottenschläger Andreas
Pfurtscheller Elisabeth
Pöttinger Laurenz
Prammer Agnes Sirkka
Prinz Nikolaus
Rausch Bettina
Reimon Michel
Rendi-Wagner Pamela
Ribo Bedrana
Rössler Astrid
Salzmann Gertraud
Saxinger Werner
Schallmeiner Ralph
Scharzenberger Corinna
Schatz Sabine
Scherak Nikolaus
Scheucher-Pichler Elisabeth
Schmuckenschlager Johannes
Schnabel Joachim
Schroll Alois
Schwarz Gabriela
Schwarz Jakob
Seemayer Michael
Seidl Julia
Shetty Yannick
Sieber Norbert
Smodics-Neumann Maria
Smolle Josef
Sobotka Wolfgang
Stammler Clemens
Stark Christoph
Steinacker Michaela
Stocker Christian
Stöger Alois
Stögmüller David
Strache Philippa
Strasser Georg
Tanda Alexandra
Taschner Rudolf
Tomaselli Nina
Totter Agnes
Troch Harald
Voglauer Olga
Weber Johann
Weidinger Peter
Weratschnig Hermann
Werner Katharina
Wimmer Petra
Wimmer Rainer
Wöginger August
Yildirim Selma
Yilmaz Nurten
Zarits Christoph
Zopf Bettina
Zorba Süleyman
Schnedlitz: „Schämt euch in Grund und Boden! Wer glaubt, so über Menschen bestimmen zu können, hat in der Politik nichts verloren. Österreich vergisst nicht – niemals!“
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