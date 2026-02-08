FPÖ – Schnedlitz: „Schluss mit Luxus für Asylanten und ausländische Häftlinge im Gesundheitsbereich!“

Wien (OTS) -

„Wer noch nie etwas in unser Gesundheitssystem eingezahlt hat, soll auch keine vollen Leistungen erhalten. Das ist nur fair. Es kann nicht sein und ist absurd, dass Österreicher ewig auf Termine warten, während für Asylanten sogar künstliche Befruchtungen bezahlt werden und Häftlinge sogar wie Privatpatienten behandelt werden“, fordert FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz diesbezüglich sofort gesetzliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen, denn: „Das entlastet nicht nur das Gesundheitssystem mit über 22 Millionen Behandlungen für Zuwanderer in den letzten Jahren, damit wird auch der Pull-Effekt für noch mehr illegale Zuwanderung verringert.“

„Machen wir das nicht, wird unser Gesundheitssystem genauso kollabieren wie unser Bildungs- und Sozialsystem, weil es für alle drei Systeme schlichtweg keine unbegrenzten Kapazitäten gibt! Es ist ein Wahnsinn sondergleichen, dass wir in Österreich mittlerweile Werbung für künstliche Befruchtungen auf Steuerzahlerkosten bei Asylwerbern machen, während heimische Frauen Monate auf einen Termin beim Arzt warten müssen!“, so Schnedlitz.

ÖVP als Mutter aller Fehlentwicklungen

Besonders scharf geht der freiheitliche Generalsekretär dabei mit der Regierungskoalition ins Gericht: „Diese Verlierer-Ampel rund um ÖVP-Kanzler Stocker macht aus unserem Sozialstaat ein Schlaraffenland für illegale Einwanderer und die ÖVP ist die Wurzel allen Übels! Vom ungeregelten Asylzugang bis hin zur Rundumversorgung im Spital: Das beginnt alles bei der Einwanderungspolitik, bei der ÖVP-Innenminister Karner versagt hat, und endet in der Spitalsambulanz. Die Menschen haben die Spielchen und leeren Worte der ÖVP längst durchschaut.“

„Ich frage mich ernsthaft, wo die Solidarität dieser Systemparteien mit den Österreicherinnen und Österreichern bleibt, die jahrelang eingezahlt haben, jetzt aber oft monatelang auf einen OP-Termin oder eine Untersuchung warten müssen, während Menschen, die noch keinen Cent in unser System eingezahlt haben, das Gesundheitssystem blockieren. Auch Häftlinge - egal welcher Herkunft - bekommen seit Jahren Behandlungen auf Steuerkosten wie Privatpatienten. Also eine bessere Behandlung als etwa die Opfer ihrer Gewalttaten. Es kann niemand behaupten, dass das noch normal ist“, so Schnedlitz.

„Wir Freiheitliche sind die einzige politische Kraft, die bereit ist, das System wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft unserer sozialen und gesundheitlichen Sicherheit. Die Verlierer-Ampel ist kaputt, das System überfordert und wer jetzt nicht handelt, macht sich mitschuldig am endgültigen Zusammenbruch unseres Gesundheitswesens!“, so Schnedlitz.