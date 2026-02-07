FPÖ – Schnedlitz: „Ausländische Häftlinge erhalten bessere Gesundheitsversorgung als die Opfer ihrer Gewalttaten!“

Wien (OTS) -

Für Schnedlitz steht fest: „Es braucht einen klaren Schnitt - jetzt! ÖVP, SPÖ und NEOS müssen Luxusbehandlungen für Asylanten und ausländische Häftlinge einstellen und auf Basisversorgung umstellen. Wer illegal zu uns kommt oder sich im Asylverfahren befindet, hat sich mit einer medizinischen Basisversorgung zu begnügen. Alles andere ist ein Schlag ins Gesicht der heimischen Bevölkerung. Dass der Steuerzahler im Schnitt rund 6.000 Klinikbesuche von Ausländern pro Tag finanzieren muss, während er selbst terminlich auf der Strecke bleibt, ist inakzeptabel.“

Besonders absurd ist aus Sicht der Freiheitlichen, dass Häftlinge egal welcher Herkunft Behandlungen wie Privatpatienten erhalten und zwar finanziert über das Budget und damit über die Steuerzahler. „Das bedeutet nichts anderes, als dass Gewalttäter ohne Wartezeit sofort jede Behandlung erhalten und das sogar wie Privatversicherte. Die Justiz bezahlt das Ganze über das Budget. Gleichzeitig müssen die Opfer dieser Gewalttäter oft ewig auf eine Behandlung warten und erhalten bei weitem nicht den Luxus ihrer Peiniger. Das ist eine besondere Art der Zweiklassenmedizin unter ÖVP und SPÖ und ihrem rosa Anhängsel. Das ist nur noch absurd, hat mit Fairness nichts mehr zu tun und ist eine völlig verkehrte Welt!“ ärgert sich Schnedlitz.

Die illegale Masseneinwanderung unter dem Deckmantel des Asyls müsse sofort gestoppt werden. „Wir brauchen eine klare gesetzliche Regelung: Keine Luxusversorgung für illegale Einwanderer, keine künstlichen Befruchtungen, keine ‘First-Class’-Behandlung für Häftlinge aus aller Herren Länder, sondern Elementarversorgung und klare Abschiebeoffensiven. Nur so verhindern wir auch den Pull-Faktor, der weiterhin Hunderttausende ins österreichische Sozialsystem lockt, die dann sogar dafür belohnt werden, wenn sie Verbrechen begehen. Das wird es mit einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl nicht mehr geben. Wir werden diesen Unsinn am Tag 1 abstellen!“, so Schnedlitz.