Hilfe zur Selbsthilfe: Neues Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 der SUS Wien erhältlich

Wien (OTS) -

Mit dem brandneuen Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien liegt mit mehr als 260 Wiener Selbsthilfegruppen ab sofort ein aktueller Überblick zu 141 Themen vor. Das Nachschlagewerk bietet Betroffenen und Angehörigen eine schnelle Orientierung und wurde beim ersten Selbsthilfe-Stammtisch 2026 vor zahlreichen Wiener Selbsthilfegruppen in der Bezirksvorstehung Floridsdorf vorgestellt. „Die Stadt Wien steht Menschen in herausfordernden Situationen mit vielfältigen Angeboten zur Seite. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei die Wiener Selbsthilfegruppen, denn sie ergänzen das Gesundheitssystem auf wertvolle Weise, indem sie Betroffenen und Angehörigen Halt, Verständnis und Austausch auf Augenhöhe ermöglichen“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Auch Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, unterstreicht die Bedeutung von Wiener Selbsthilfegruppen: „Jedes Mitglied ist Expert*in in eigener Sache und kann persönliche Erfahrungen über den Alltag, die Erkrankung oder Behandlungsmöglichkeiten weitergeben. In Selbsthilfegruppen unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig und gewinnen dadurch wieder mehr Kontrolle über ihr persönliches Leben.“

Gemeinsam statt allein – neue kostenlose Angebote

Von körperlichen und psychischen Erkrankungen bis hin zu sozialen Anliegen deckt das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 von A bis Z ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Adipositas, Angst, Depressionen, Krebs, Hör- und Sehbeeinträchtigungen, Zöliakie und vieles mehr. Auch in diesem Jahr sind wieder neue Selbsthilfegruppen hinzugekommen, wie zum Thema Osteoporose, Autismus, Wechseljahre, chronische Wunden, Trauer sowie Gruppen für trans* und nichtbinäre* Personen. „Das Selbsthilfe-Angebot lebt von der Vielfalt und dem Einsatz vieler Menschen. Vielen Dank an alle Gruppenmitglieder, die mit ihrem Engagement so viel bewegen“, bringt Bezirksvorsteher Georg Papai, Gastgeber des heurigen Selbsthilfe-Stammtisches, seine Wertschätzung für die Arbeit der Selbsthilfegruppen zum Ausdruck.

Jetzt kostenlos bestellen oder downloaden!

Das neu erschienene Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 ist mit Kontaktdaten von mehr als 260 Wiener Selbsthilfegruppen eine wichtige Informationsquelle für alle, die auf der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe sind. Es kann ab sofort kostenlos beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung – WiG telefonisch unter +43 1 4000-76924 oder per E-Mail an [email protected] angefordert werden und ist auch online abrufbar. Zusätzlich liegt die neue Ausgabe in zahlreichen Beratungsstellen, Bezirksämtern sowie Krankenhäusern, aber auch in Apotheken und bei Allgemeinmediziner*innen in ganz Wien auf.

Über die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien

Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe in Wien. Sie hilft bei der Suche nach Selbsthilfegruppen und bietet Gruppen in Gründung sowie bestehenden Selbsthilfegruppen vielfältige Unterstützung. Weitere Informationen sind auf sus-wien.at zu finden.