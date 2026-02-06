Wien (OTS) -

Wie kommt der Strom in die Steckdose? Wie wird der Heizkörper warm und warum riecht der Gasherd so komisch? Antworten darauf gibt es beim Wiener Netze-Familienfest am 21. Februar 2026 im Technischen Museum Wien.

Fast 4.000 Besucher*innen kamen im Vorjahr in das Technische Museum Wien (TMW) zum Familienfest der Wiener Netze. Und auch heuer wird der Andrang wieder groß sein, wenn Mona Netz – die Kinder- und Jugendbotschafterin der Wiener Netze – Groß und Klein mit Experimenten zum Thema Energie begeistert. Für die Kleinen gibt es ein eigenes Puppentheater zum Thema Energie und die Größeren werden von der Kids-Popband Young Republic unterhalten!

Technik und Wissen kommen natürlich auch beim 7. Wiener Netze-Familienfest nicht zu kurz! „Ich freue mich sehr, dass wir als Netzbetreiber für das Strom-, Gas- und Fernwärmenetz in Wien und Umgebung schon bei einem sehr jungen Publikum sehr gut ankommen“, sagt Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Angerer: „Die Kinder sind unsere zukünftigen Kund*innen und auch potenzielle Arbeitskräfte der Zukunft. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, unsere komplexen Energiethemen einfach und sympathisch darzustellen und das gelingt uns in Kooperation mit dem TMW schon seit vielen Jahren sehr gut!“. 2025 konnten knapp 4.000 Interessierte bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm mit Führungen, Workshops und Experimenten erleben.

„Mit den Wiener Netzen als verlässlicher Partnerin können wir bereits seit vielen Jahren zahlreiche Kinder und Jugendliche für Technik begeistern. Neugierde zu wecken ist als Museum unsere wichtigste Aufgabe. Dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommt, zeigt das Wiener Netze-Familienfest: Dank der Unterstützung der Wiener Netze können wir dieses Jahr als Highlight den neuen Van-de-Graaff-Generator präsentieren, der Energie auf höchst spannende Art und Weise sichtbar macht – wer ihn im Einsatz sehen möchte, kommt zu einer Hochspannungsvorführung ins TMW!“ so Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW.

Das Programm des Wiener Netze-Familienfest am 21. Februar 2026

Das 7. Wiener Netze-Familienfest geht am Samstag, 21. Februar 2026, im Technischen Museum Wien von 10:00 bis 17:00 Uhr über die Bühne.

Monas „Big Challenge“-Show & Kids-Popband „Young Republic“

11:30, 13:30 und 15:30 Uhr

Ab 4 Jahren, Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich

Hochspannungsvorführungen

11:00, 12:00, 13:00, 14:30 und 15:00 Uhr

Ab 7 Jahren, Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich

Führungen „Energie – von der Muskelkraft zum Kraftwerk“

12:30 und 14:00 Uhr

Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich

Monas Puppentheater

10:30 und 14:30 Uhr

Ab 3 Jahren, keine Zählkarten erforderlich

Spannendes Stationenspiel mit Mona Netz und der Lehrlingscrew der Wiener Netze

Experimente mit WOW-Effekt, Game Zone für Kids & Teens, Fotospaß

10:00 bis 17:00 Uhr

Freier Eintritt mit Einladung: Details und die Einladung zum Downloaden finden Sie unter www.tmw.at/familienfest und unter https://www.wienernetze.at/familienfest

Pressefotos zum Downloaden finden Sie hier:

https://tinyurl.com/tmw2026wn

Über die Wiener Netze

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 440 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen Kund*innen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

Rückfragen & Kontakt

Manuela Gutenbrunner

Unternehmenssprecherin Wiener Netze

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