Happy Februar! Mit der AK Oberösterreich im Februar um nur 1 Euro ins Ars Electronica Center Linz

Linz (OTS) -

Ein Museumsbesuch bietet die Gelegenheit, die Welt zu entdecken und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Kultur sollte für alle zugänglich sein und darf nicht vom Einkommen abhängen. Deshalb ermöglicht die AK Oberösterreich gemeinsam mit dem Ars Electronica Center allen AK-Mitgliedern, im Februar die faszinierende Welt von Kunst, Technik und Wissenschaft für nur 1 Euro zu erleben.

Museen sind weit mehr als Ausstellungsräume. Sie eröffnen die Möglichkeit, Neues zu entdecken, die Welt von morgen zu erkunden und die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Technik hautnah zu erleben. Für Kinder und Erwachsene sind sie Orte, an denen jeder Moment zum Lernen und Nachdenken einlädt. Dabei sammeln die Besucherinnen und Besucher Erfahrungen, die nicht nur im Alltag, sondern auch in der Arbeitswelt wertvoll sind. Museen helfen, den eigenen Horizont zu erweitern, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen und neugierig zu bleiben.

Zugang zu Kunst und Kultur darf nicht vom Einkommen abhängig sein

„ Der Zugang zu Kunst und Kultur, darf nicht vom Einkommen abhängig sein. Sie sind ein wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft, der wichtige Lern- und Erlebnisräume bietet “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Deshalb hat sich die AK Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Center etwas Besonderes überlegt: Im Februar können alle AK-Mitglieder das Ars Electronica Center um nur 1 Euro besuchen und das so oft sie möchten! Der Eintritt ist für Kinder von AK-Mitgliedern kostenlos. Beim Besuch ist die AK-Leistungskarte vorzuzeigen.

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