aktion leben-Schwangerenberatung sehr notwendig!

Wien (OTS) -

„Unsere Beratung und Hilfen sind mehr denn je gefragt“ , sagt Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich, zu den eben veröffentlichten Vorjahreszahlen.

„Schwangerenberatung stärkt Menschen und kann den Übergang zum Eltern-Werden deutlich erleichtern. Wir freuen uns, dass so viele Menschen die Kompetenzen unseres multi-professionellen Teams nützen. Die für so viele Frauen und Familien wichtige Beratung und Hilfen in Notlagen konnten wir wieder vor allem auch dank unserer Spenderinnen und Spender in diesem Umfang anbieten“ , fasst Generalsekretärin Kronthaler das Jahr 2025 zusammen. 2024 suchten 962 Frauen aus 33 Nationen die Schwangerenberatung von aktion leben österreich auf.

Auch längere Begleitung möglich

Etwa die Hälfte der Personen nimmt ein Beratungsgespräch in Anspruch. Etwas mehr als ein Drittel kommt bis zu fünf Mal, zehn Prozent der Frauen suchen die Beratung noch häufiger auf: „Einem Teil der Frauen hilft schon ein einzelnes Informationsgespräch, in dem sie zum Beispiel sozialrechtliche Fragen klären. Bei sehr komplexen Problemlagen und in Krisen kommen Frauen aber über einen längeren Zeitraum regelmäßig und in kürzeren Abständen“, sagt Kronthaler. „Diese Frauen leisten durch das regelmäßige Kommen selbst einen erheblichen Anteil zur Verbesserung ihrer Situation und ihres Kindes. Dass wir kein Limit haben und Frauen je nach individuellem Bedarf länger begleiten können, ermöglichen ebenfalls Spender:innen“, erklärt die Generalsekretärin.

Breite Palette an Themen

Die Themen der Beratungen waren wieder sehr vielfältig. An vorderster Stelle standen sozialrechtliche Fragen zu Schwangerschaft und Geburt, Erziehungsprobleme, allgemeine Paar- bzw. Ehekonflikte und finanzielle Schwierigkeiten. Weitere Themen: Probleme beim Wiedereinstieg nach der Karenz, psychische und medizinische Probleme während der Schwangerschaft, Verlusterlebnisse, Gewalt, Elternsein, alleinerziehend sein und mehr.

Arbeit nur durch Spenden möglich

Der unabhängige Verein aktion leben österreich führt die Schwangerenberatung als Familienberatungsstelle, die vom Bundesministerium für Familie und Jugend gefördert wird. Dies deckt einen Teil der Kosten ab. Der Betrieb wäre ohne Spenden aber nicht möglich. Jegliche praktische Hilfe und auch ein Großteil der laufenden Kosten werden durch Spenden ermöglicht. „Wir sind unendlich dankbar, dass so viele Menschen bereit sind, Frauen und Familien, die ein Kind erwarten oder gerade Eltern geworden sind, zu unterstützen und sich durch ihre Spende mitzufreuen und solidarisch zeigen. Wir sind überzeugt, dass diese erste frühe Hilfe zu einem guten Start ins Leben beiträgt – eine der lohnendsten Hilfen überhaupt“ , schließt Kronthaler.

Infos über die Beratung und online-Spenden auf www.aktionleben.at. Mehr Zahlen und Informationen finden Sie im Pressebereich auf der Homepage.

Spendenkonto aktion leben österreich: IBAN: AT64 3400 0000 0723 6771

Die Beratungen von aktion leben sind kostenlos, telefonische Terminvereinbarung ist nötig.