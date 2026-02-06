Greenpeace: Olympische Winterspiele 2026 als Bühne für Greenwashing

Mailand/Cortina d’Ampezzo/Wien (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace übt scharfe Kritik an der Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026. Das Sponsoring durch fossile Großkonzerne wie den italienischen Mineralölkonzern Eni zeigt: Die Spiele werden als Plattform für massives Greenwashing genutzt. Greenpeace fordert ein Ende des fossilen Sponsoring.

Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich: “Die Spiele werden als nachhaltig verkauft - doch in Wahrheit werden fossile Konzerne gefeiert, Wälder abgeholzt und Mega-Bauprojekte aus dem Boden gestampft. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun - das ist Greenwashing.” Unter den Sportstätten finden sich die neu gebaute Bobbahn in Cortina und das modernisierte Biathlonstadion in Antholz. Für die Bobbahn mussten über 800 Lärchen gefällt werden - und das obwohl nur wenige Athlet:innen die Sportstätte nach den Spielen nutzen werden. Künstlicher Schnee, Speicherbecken sowie die Seilbahn Apollonio-Socrepes in Cortina d'Ampezzo - gebaut in einem Gebiet mit erhöhter Erdrutschgefahr - belasten zusätzlich den Wasser- und Energiehaushalt.

Die jährlichen Emissionen des Öl- und Gaskonzerns Eni könnten so viel Gletschereis schmelzen, dass sich damit rund 2,5 Millionen olympische Schwimmbecken füllen ließen. Das verdeutlicht die zentrale Rolle des Unternehmens in der Klimakrise – und zeigt, wie sehr fossile Sponsoren die Zukunft des Wintersports und der Olympischen Spiele gefährden. „Fossile Sponsoren inszenieren sich als Förderer von Wintersport – in Wahrheit verschärfen sie jedoch die Klimakrise. Sponsoren wie sie haben im Sport nichts verloren. Wenn wir wollen, dass es in Zukunft noch Olympische Winterspiele gibt, muss das IOC jetzt handeln und fossile Konzerne konsequent aus dem Sponsoring verbannen”, sagt Bittner.

Das Factsheet zu “Greenwashing bei den Olympische Winterspiele 2026” finden Sie unter: https://act.gp/3NXDGJe

Die Greenpeace-Petition für grüne Sportevents finden Sie hier: https://greenpeace.at/petitionen/sport/

Den Greenpeace-Brief an das Olympische Komitee finden Sie hier:

https://act.gp/4qep999

