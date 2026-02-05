Korrektur: GPA-Teiber: Österreich braucht gerechte Steuern!

Wien (OTS) -

Eine verlässliche Finanzierung unseres Sozialstaats gelingt nur, wenn die Steuerlast fair verteilt ist. „Beschäftigte und Konsument:innen tragen bereits jetzt 80 Prozent der Steuerlast in Österreich. Große vererbte Vermögen leisten hingegen bisher kaum einen Beitrag. Eine klug gestaltete Erbschaftssteuer ist daher überfällig – sie stellt Gerechtigkeit her, ohne kleine Erbschaften oder das Eigenheim zu belasten“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. „Wir unterstützen alle zielgerichteten Schritte, die rasch zur Einführung einer fairen Erbschaftssteuer und insgesamt zu mehr Steuergerechtigkeit in Österreich führen.“

Mit Blick auf jüngste Wortmeldungen aus der Industrie betont Teiber: „Der arbeitenden Bevölkerungen in unserem Land wird seit Monaten vorgepredigt, dass in schwierigen Zeiten alle einen Beitrag leisten müssen. Warum das plötzlich nicht mehr der Fall sein sollte, sobald eine Maßnahme Millionenerben betrifft, ist absolut unverständlich“, so Teiber. „Eine gerechte Erbschaftssteuer schafft gerade in Zeiten steigender Vermögensungleichheit mehr Fairness und genau jene finanziellen Spielräume, die wir für Zukunftsinvestitionen benötigen“, so Teiber weiter.

Dabei seien Planbarkeit und Verlässlichkeit zentral – genau das schaffe eine moderne Erbschaftssteuer mit klaren Regeln. „In vielen europäischen Ländern ist sie seit Jahren Standard. Eine maßvolle, treffsichere Ausgestaltung schützt den Mittelstand und stärkt zugleich jene öffentlichen Leistungen, auf die Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen angewiesen sind“, führt Teiber weiter aus.

Denn wer Investitionen und Arbeitsplätze langfristig sichern will, brauche solide öffentliche Finanzen und damit auch einen gerechten Beitrag großer Erbschaften. Analysen zeigen, dass dem Staat jährlich rund 7,4 Milliarden Euro durch die fehlende Besteuerung von Vermögen entgehen, während Beschäftigte und Konsument:innen den Löwenanteil der Steuerlast tragen. „Ja, Fleiß muss sich lohnen. Das gilt besonders für die Millionen Beschäftigten, die dieses Land täglich am Laufen halten. Eine moderne Erbschaftssteuer ist damit ein Gebot der Fairness“, so Teiber abschließend.