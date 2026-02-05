Wie oft waren mehrere Frauen Opfer eines Täters?

Wien (OTS) -

Der schockierende Mord an einem Häftling in Hirtenberg soll – nach einem medialen Druck – nun doch aufgeklärt werden.

Der Verein StoP fordert ebenfalls eine externe und unabhängige Ermittlungskommission zur lückenlosen Aufklärung von Femiziden und (jahrelang) vermissten Frauen und Mädchen.

Österreich ist ein Land der Femizide und viele Frauen und Mädchen werden jährlich vermisst, aber nie oder nach Tagen oder erst nach Jahren gefunden wie etwa bei Jennifer Scharinger, Stefanie P., Johanna G., Gloria Albrecht, Julia Kührer, Doris M. S. und viele mehr. Oft steckt ein Femizid dahinter. Oft waren bereits mehrere Frauen Opfer eines Täters. Oft wird zu wenig und gründlich behördlich ermittelt, zu schnell eingestellt oder wieder freigelassen.

Ein Alptraum für die Familie, Angehörigen und Freund*innen der Opfer. Wie bei Jennifer Scharinger, sie wurde 2018 von ihrem Ex-Freund ermordet, Teile ihres Körpers erst Anfang Dezember 2025 entdeckt, der mutmaßliche Täter inhaftiert, obwohl er lange als Verdächtiger galt. Wie kann das sein, warum musste die Familie jahrelang warten? Das soll nicht nur in einem Strafverfahren aufgeklärt werden.

Ein unabhängiges externes Ermittlungsverfahren soll prüfen:

In wie vielen Fällen wurden die Ermittlungen bei vermissten Frauen und Mädchen (frühzeitig) eingestellt?

Wie viele Frauen waren bereits Opfer des bzw. eines Gewalttäters, bevor der Femizid passiert(e)?

Wurden Frauen von staatlichen Behörden und Einrichtungen über die Gefährlichkeit eines Täters informiert und gewarnt?

Wie viele Anzeigen wurden eingestellt, bevor ein Femizid passiert?

Wie viele polizeiliche Interventionen wie Betretungsverbote und/oder Einstweilige Verfügungen gab es, bevor ein Femizid passiert?

Waren mehrere Täter beteiligt?

Werden und wurden Daten gelöscht, um Täter zu schützen?

Stecken hinter vermeintlichen Suiziden nicht auch Femizide?

Wurden alle Auffälligkeiten, Beweise, auch Delikte an anderen Personen ermittelt und berücksichtigt?

Der Staat ist spätestens seit der Ratifizierung der Istanbul Konvention verpflichtet, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Wir fordern, dass jede vermisste Frau, jeder Femizid und Mordversuche an Frauen von einer unabhängigen Kommission evaluiert und aufgeklärt werden muss, um Stärken und Schwächen im System zu erkennen und den Schutz von Frauen vor Gewalt zu verbessern und Täter zur Verantwortung zu ziehen.