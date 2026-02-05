  • 05.02.2026, 09:34:02
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WKÖ-Danninger: Klare Absage zu neuen Steuern

Österreich braucht Entlastung statt neue Belastungen

Wien (OTS) - 

„In einer Phase, in der Österreich wirtschaftlich trotz erster positiver Entwicklungen auch weiterhin unter Druck steht, brauchen Betriebe und deren Beschäftigte vor allem eines: Stabilität, Planungssicherheit und Entlastung. Wer jetzt wieder eine Debatte über neue Erbschafts- oder Vermögenssteuern anheizt, setzt auf Symbolpolitik statt auf Lösungen und gefährdet den Wirtschaftsstandort und damit Arbeitsplätze in Österreich“, reagiert WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger auf die aktuellen SPÖ-Überlegungen zu neuen Steuern.

Ausgaben-Disziplin und Reformen statt ideologischer Steuerfantasien

„Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Die Steuer- und Abgabenquote ist bereits im internationalen Spitzenfeld. Statt neue Steuern zu diskutieren, muss der Staat seine Ausgaben in den Griff bekommen und die Rahmenbedingungen für Leistung, Investitionen und Beschäftigung verbessern“, betont Danninger. „Was unser Land jetzt braucht, sind Ausgaben-Disziplin, eine Senkung der Lohnstückkosten, und einen klaren Kurs für Wettbewerbsfähigkeit – nicht die nächste Runde ideologisch aufgeladener Steuerfantasien“, so Danninger abschließend. (PWK048)

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