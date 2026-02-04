„talks at work“ vernetzt HR, Unternehmenskommunikation und Employer Branding

Raaba-Grambach (OTS) -

HR, Kommunikations- und Employer-Branding-Verantwortliche stehen vor komplexen Aufgaben – und vor vielen ähnlichen Fragen. Die talks at work Community liefert Antworten: als Fachcommunity für alle, die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen aktiv gestalten und voneinander lernen wollen.

Austausch, Wissen und Sichtbarkeit – gebündelt in der Community-App

Digitaler, zentraler Treffpunkt der Community ist die talks at work App. Hier vernetzen sich Mitglieder, teilen Erfahrungen und diskutieren aktuelle Themen rund um HR, interne Kommunikation und zukunftsweisende Arbeitgebermarken. Gleichzeitig bietet die App Raum für Sichtbarkeit: Mitglieder machen auf eigene Veranstaltungen aufmerksam, teilen Initiativen oder präsentieren ihr Unternehmen und ihre Angebote im integrierten Marktplatz.

Ergänzend zur Community-Plattform gibt es den talks at work Podcast. In kompakten Folgen kommen Expertinnen und Experten zu Wort, die im Gespräch mit Podcasthost Margit Wickhoff aktuelles Branchenwissen, Erfahrungen und Einblicke aus der Praxis teilen.

Mit know how now erscheint zudem ein eigenes talks at work Printmagazin. Es greift zentrale Themen aus HR, Unternehmenskommunikation und Employer Branding auf und verbindet Trends mit sofort umsetzbarem Wissen – kompakt, übersichtlich und bewusst im Pocket-Format.

Ideen sammeln, voneinander lernen

Wie wertvoll der fachliche Austausch in der Community ist, bestätigen die Mitglieder selbst. Lisa Raschke von Lemoine Germany beschreibt den Dialog mit anderen HR-Verantwortlichen als wichtigen Impulsgeber: „Der Austausch mit anderen Personalverantwortlichen zu aktuellen Themen und Herausforderungen führt immer wieder zu neuen Ideen und Konzepten, die sich auch im eigenen Unternehmen adaptieren lassen.“ Auch für Jannik Löbe von der Hygge Betreuung GmbH liegt der Mehrwert im Blick über den eigenen Tellerrand hinaus: „Besonders wertvoll ist es, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen.“

Austausch, Beteiligung, praxisnahes Wissen

Exklusiver Partner der talks at work Community ist die LOLYO Mitarbeiter-App. LOLYO begleitet zahlreiche Unternehmen in ihrer internen Kommunikation und bringt diese Erfahrung als Enabler in die Community ein – mit einem klaren Fokus auf Austausch, Beteiligung und praxisnahes Wissen.

„Wir sehen jeden Tag, wie viel Potenzial in guter interner Kommunikation steckt – und wie sehr Unternehmen beim Austausch voneinander profitieren. Als Partner der talks at work Community laden wir unsere Kundinnen und Kunden ein, sich zu vernetzen und vom gesammelten Fachwissen zu profitieren“, sagt Thomas Mörth, Geschäftsführer von LOLYO. Auch Margit Wickhoff, Chefredakteurin von talks at work, betont den Anspruch der Community: „Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Menschen miteinander verbindet, Wissen kuratiert und aktuelle Branchen-Trends zugänglich macht. LOLYO unterstützt uns dabei nicht nur technisch, sondern vor allem durch eine klare Haltung des Austauschs und des Miteinanders.“

Treffpunkt für Branchenvorreiter

Die talks at work Community wächst kontinuierlich und lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. Sie ist ein Ort für Austausch auf Augenhöhe, frische Perspektiven und praxisnahe Impulse – für Branchenvorreiter und alle, die Kommunikation im Unternehmen aktiv weiterdenken wollen. Initiiert wurde talks at work von der Grazer Kommunikationsagentur infect, die seit über 15 Jahren Unternehmen in den Bereichen Marketingkommunikation, Branding und Werbung begleitet.



Die Mitgliedschaft in der talks at work Community ist kostenlos.

Die Anmeldung erfolgt einfach und unkompliziert über die Website. Als spezialisierte Fachcommunity richtet sich talks at work an alle, die sich aktiv einbringen, voneinander lernen und Teil eines kuratierten Netzwerks sein möchten – exklusiv im Anspruch, offen im Zugang.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.talksatwork.com