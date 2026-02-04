Preisvergleich zeigt: Pellets-Heizer auch in diesem Winter die Gewinner

Wien (OTS) -

Trotz witterungsbedingter Preise sind Pellets-Heizer auch in diesem Winter die klaren Gewinner, zeigt eine Analyse des Branchenverbands proPellets Austria. Im Vergleich zu einer Ölheizung ersparen sich Haushalte mit einer Pelletheizung 809 Euro, im Vergleich zu einer Gasheizung sind es sogar 1.923 Euro. Holzpellets sind damit der mit Abstand günstigste Komfortbrennstoff in Österreich.

„Auch wenn Heizöl kurzfristig etwas günstiger geworden ist, ändert das nichts daran, dass Holzpellets nach wie vor der günstigste Energieträger sind und Haushalte, die umsteigen nicht nur Tonnen an CO2, sondern auch sehr viel Geld sparen“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Jeder Öl- und Gaskessel in Betrieb verlängert die fossile Abhängigkeit und unterstützt politisch fragwürdige Regime. Österreich exportiert Milliarden Euro ins Ausland für Öl und Erdgas – das bringt keine zusätzlichen Arbeitsplätze im Land, sondern nur noch mehr CO2-Ausstoß und Klimaschäden.“ Statt Haushalte zu verunsichern, fordert Stiksl gemeinsame Anstrengungen für eine nachhaltige Wärmewende. Sehr positiv bewertet der Branchenverband in diesem Zusammenhang den neuen Förder-Fokus der Bundesregierung auf den Heizungstausch.

Raus aus Heizöl: Mehr als 7.000 Euro Ersparnis in fünf Jahren

Ein Haushalt, der vor fünf Jahren von Heizöl auf eine Pelletheizung umgestiegen ist, hat nicht nur 43 Tonnen CO2 eingespart, sondern auch 7.100 Euro für die Haushaltskasse. Trotz allfälliger saisonaler Schwankungen halten Pellets den deutlichen Preisvorsprung gegenüber Heizöl und Erdgas seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Über proPellets Austria

Vision und Ziel von proPellets ist die Energiewende beim Heizen. Pellets können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass in Österreich fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzt wird. proPellets verbindet und vertritt die österreichische Pelletwirtschaft und dient als Schnittstelle und Informationsplattform für Politik, Medien sowie Unternehmen und Kund:innen, die beim Heizen auf erneuerbare Energie umsteigen wollen.