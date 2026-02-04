  • 04.02.2026, 11:19:33
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PRO-GE Binder: Sinkende Inflation - Trendwende scheint geschafft

Leben muss wieder leistbar werden – Weitere Maßnahmen gefordert

Wien (OTS) - 

Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE, zeigt sich über die heute präsentierte Schnellschätzung der Statistik Austria zur Inflation erfreut: „Die Trendwende scheint geschafft. Das Durchrauschenlassen der Teuerung wurde beendet und wichtige Maßnahmen wie der Mietpreisstopp und das Günstiger-Strom-Gesetz beschlossen. Das ist auch dem Druck der Gewerkschaften zu verdanken, die bereits seit Beginn der Teuerungskrise regulierende Eingriffe gefordert haben.“

Nun müsse man alles daransetzen, dass die ersten Erfolge nicht verspielt werden. „Das bedeutet, weiterhin mit aller Konsequenz dafür zu kämpfen, dass die Preisentwicklung im Zaum gehalten wird. Wir müssen dauerhaft sicherstellen, dass das Leben wieder leistbar wird“, sagt Binder. Die Forderung nach einer durchsetzungsfähigen Preiskommission, um unseriöse Preistreiberei aufzudecken und Preise zu überwachen, bleibe daher aufrecht.

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