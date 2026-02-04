SPÖ-Schroll: „Die Entlastung bei den Energiekosten wirkt!“

Wien (OTS) -

Die Inflation sank im Jänner 2026 auf 2 Prozent, das ergibt die Schnellschätzung der Statistik Austria. Der Rückgang geht weiter über den Basiseffekt hinaus. „Während frühere Regierungen zugeschaut haben und die Rekordinflation durchrauschen ließen, greifen wir ein und bekämpfen die Teuerung. Gerade im Energiebereich sind uns viele Maßnahmen gelungen, sodass die durchschnittlichen Energiekosten im Jänner gesunken sind. Das macht das Leben in Österreich leistbarer!“, freut sich SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

Netzkosten-Entlastung, Stromabgaben-Senkung, Strompreis-Runter-Regel, Sozialtarif, günstiger Industriestrom, Österreich-Tarif und vieles mehr – die Regierung hat 2025 die Basis für die niedrigere Inflation 2026 geschaffen. Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat berechnet, dass 2026 über die Hälfte der Teuerungsbekämpfung im Energiebereich stattfindet. „Das zeigt, dass die SPÖ in der Regierung wirkt! Jetzt müssen wir dranbleiben und Schritt für Schritt weitere Maßnahmen setzen. Dazu gehört auch eine Reform des Merit-Order-Systems, damit Österreich stärker von seinen erneuerbaren Energien profitiert“, so Schroll abschließend. (Schluss) mf/lw