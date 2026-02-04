  • 04.02.2026, 09:08:02
  • /
  • OTS0034

NEOS zu Inflationsschnellschätzung: Maßnahmen wirken, Reformkurs muss konsequent fortgesetzt werden

Meinl-Reisinger/Hoyos: „Erfreuliches Etappenziel von 2% erreicht – Reformen müssen konsequent weiterverfolgt werden, um langfristige Entlastung für die Bevölkerung zu sichern.“

Wien (OTS) - 

„Zwei Prozent Inflation sind ein wichtiges Etappenziel und gute Nachrichten für die Geldbörsen der Menschen sowie für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit. Die gemeinsame Arbeit der Bundesregierung zeigt Wirkung und bringt spürbare Entlastung für die Haushalte sowie positive Impulse für den Standort“, betont NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger nach der heute veröffentlichten Inflationsschnellschätzung.

Zugleich unterstreicht Meinl-Reisinger, dass die aktuellen Zahlen kein Selbstläufer sind, sondern das Ergebnis konsequenter Entscheidungen: „Wir haben in der Bundesregierung in den vergangenen Monaten zahlreiche – auch unpopuläre – Maßnahmen gesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Anstrengungen zeigen nun Wirkung. Der deutliche Rückgang der Teuerung bestätigt, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen. Diesen Weg müssen und werden wir konsequent fortsetzen.“ Gerade jetzt sei es entscheidend, den Blick nach vorne zu richten und stabile Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Auch NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Schritte: „Neben zielgerichteten Entlastungen braucht es weiterhin konsequente strukturelle Reformen und mehr Wettbewerb, um die Preisstabilität dauerhaft abzusichern. Die heutigen Zahlen sind kein Auftrag, sich zurückzulehnen, sondern zeigen, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden muss. Wir werden weiterhin mutige Reformen anstoßen, um die Bevölkerung nachhaltig zu entlasten.“

„Die Strategie früherer Regierungen, wirtschaftliche Probleme vor allem mit der Gießkanne zu bekämpfen, hat die Ausgangslage verschärft. Umso wichtiger ist es nun, Schritt für Schritt gegenzusteuern und die Basis für Wachstum sowie einen dauerhaft wettbewerbsfähigen Standort zu stärken. Daran arbeitet diese Bundesregierung jeden Tag. Denn die Zahlen zeigen: Reformen wirken und genau deshalb dürfen wir jetzt nicht nachlassen“, so Hoyos abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich

Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS - Das Neue Österreich

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich

Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright