ARBÖ: Ferienwechsel + Skifahrer-Verkehr + Messen in Salzburg und Wels bringen Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Das Verkehrsgeschehen am ersten Februarwochenende wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes von einem intensiven Mix aus Ferienwechsel, Skifahrer-Verkehr und Messeverkehr geprägt sein. In mehreren österreichischen Bundesländern beginnen die Semesterferien, gleichzeitig enden sie in Wien und Niederösterreich. Zusätzlich sorgen Winterferien in Teilen Deutschlands und der Tschechischen Republik sowie zwei große Messen in Salzburg und Wels für erhöhtes Verkehrsaufkommen.

In Wien und Niederösterreich gehen die Semesterferien am Wochenende zu Ende, während sie in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg am Montag, 09.02.2026, beginnen. Viele Familien werden daher bereits ab Freitagnachmittag in Richtung Skigebiete oder Kurzurlaub aufbrechen. Gleichzeitig enden die Winterferien in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, während sie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen erst beginnen. Auch in Teilen der Tschechischen Republik kommt es zu einem Ferienwechsel. Dadurch sind sowohl An- als auch Rückreisebewegungen zu erwarten.

Die erste große Reisewelle wird am Samstag, 07.02.2026, erwartet. Ab den Morgenstunden bis in den späten Vormittag hinein dominiert der Skifahrer- und Ferienverkehr in Richtung Alpenraum und Skigebiete. Besonders betroffen sind dabei die klassischen Transitrouten Richtung Westen und Süden sowie die Zufahrten in die Skiregionen. Die „üblichen Verdächtigen“ auf den Spitzenplätzen der Stauberichterstattung sind laut ARBÖ:

· Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor der Grenze Walserberg

· Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben/Passau

· Pyhrnautobahn (A9), rund um die Abfahrt Liezen und vor der Tunnelkette Klaus

· Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg sowie zwischen Hallein und Bischofshofen

· Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck und vor den Ausfahrten in die Skitäler

· Brennerautobahn (A13), im Großraum Innsbruck sowie im Bereich der Luegbrücke

· Zillertalstraße (B169), abschnittsweise im gesamten Verlauf

· Fernpass-Straße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf

· Silvretta Straße (L188), im Montafon

Eine zweite Reisewelle erwartet der ARBÖ am Sonntag, 08.02.2026, ab den frühen Nachmittagsstunden. Dann treten viele Urlauberinnen und Urlauber die Rückreise Richtung Wien, Niederösterreich und in die Ballungsräume an. Zusätzlich mischt sich Rückreiseverkehr Richtung Deutschland und der Tschechischen Republik unter den Wochenendverkehr. Besonders viel Geduld wird vermutlich auf den folgenden Strecken gefragt sein:

· Westautobahn (A1), Richtung Wien, abschnittsweise zwischen St. Pölten und Wien

· Südautobahn (A2), Richtung Wien, abschnittsweise zwischen Knoten Guntramsdorf und Knoten Inzersdorf

· Ostautobahn (A4), Richtung Wien, abschnittsweise zwischen Knoten Schwechat und Knoten Prater

· Nord/Weinviertel Autobahn (A5), Richtung Tschechien, vor dem Grenzübergang Drasenhofen/Mikulov

· Südosttangente (A23), abschnittsweise im gesamten Verlauf

· Mühlviertler Schnellstraße (S10), vor dem Grenzübergang Wullowitz/Dolní Dvořištĕ

Zwtl.: „moto-austria“ lockt Tausende nach Wels

Von Freitag, 06.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, findet in der Messe Wels die moto-austria statt. Die größte Motorrad- und Rollermesse Österreichs zieht erfahrungsgemäß zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Mit starkem Anreise- und Parkplatzsuchverkehr ist vor allem am Samstag und Sonntag zu rechnen.

Staugefährdet sind die Innkreisautobahn (A8) vor den Ausfahrten Wels-West sowie die Welser Autobahn (A25) vor den Ausfahrten Wels-Nord und Wels-Ost sowie die Linzer Straße (B1). Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof Wels bestehen Busverbindungen zum Messegelände, ARBÖ-Mitglieder erhalten gegen Vorlage der Klubkarte eine Ermäßigung auf den Eintritt.

Zwtl.: „Bauen und Wohnen Salzburg“ von Donnerstag bis Sonntag in der Mozartstadt

Die Messe „Bauen und Wohnen Salzburg“ läuft von Donnerstag, 05.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, im Messezentrum Salzburg. Erwartet werden zehntausende Besucherinnen und Besucher, die sich bei 300 Ausstellern und Marken informieren können. Die stärksten Verkehrsbelastungen sind am Freitag ab dem Nachmittag sowie am Samstag und Sonntag vor Messebeginn und nach Messeschluss zu erwarten.

Betroffen sind insbesondere die Westautobahn (A1) im Bereich der Anschlussstelle Messe, die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Vogelweiderstraße. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit den Obus-Linien 1, 7 und 8 sowie die Nutzung von Park-and-Ride-Anlagen. Für Messebesucher gibt es Gratis-Fahrscheine für die Fahrt zum Messegelände und retour.

Zwtl.: Olympische Winterspiele in Italien - zusätzlicher Reiseverkehr Richtung und im Süden

Am Freitag, 06.02.2026, starten die 25. Olympischen Winterspiele in Italien. In den Austragungsregionen Antholz/Anterselva, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Mailand (Milano), Predazzo, Tesero und Verona gelten umfangreiche Verkehrs- und Zufahrtsbeschränkungen, teilweise nur mit Fahrzeug-Gebietspässen. Besonders auf der Brennerautobahn (A22), der SS49 (Pustertaler Staatsstraße) sowie auf den Zufahrtsstraßen zu den Veranstaltungsorten in den Regionen Lombardei, Südtirol, Trentino und Veneto ist daher mit zusätzlichen Verzögerungen und Staus zu rechnen.

„Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte wegen Ferienwechsel, Skifahrer-Verkehr und Messeandrang vor allem am Samstagvormittag sowie am Sonntagnachmittag deutlich mehr Zeitreserven einplanen. Für Messebesuche empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Laufend aktuelle Informationen zu Staus und Sperren bietet der ARBÖ-Verkehrsservice sowie der ORF-Teletext auf Seite 431“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

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