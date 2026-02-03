  • 03.02.2026, 16:11:04
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AVISO PK der Filmwirtschaft am 9.2.2026: 12 österreichische Filme auf der Berlinale: Vom Erfolg zur Zukunft des österreichischen Films

Wien (OTS) - 

Österreich ist mit 12 Filmen bei der diesjährigen Berlinale vertreten, zwei davon im Wettbewerb; gleichzeitig wird „Aufputzt is‘“ mit über 445.000 Kinozuschauer*innen zum erfolgreichsten Kinofilm der letzten 25 Jahre. Die hohe internationale Präsenz und der große Erfolg an den heimischen Kinokassen unterstreichen die Bedeutung des österreichischen Films für Kunst und Kultur ebenso wie für das heimische Publikum und den Wirtschaftsstandort Österreich.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfolge in Österreich und international widmet sich die Pressekonferenz der Zukunft des österreichischen Films.

Am Podium:

  • Ruth Beckermann, Regisseurin und Produzentin („Wax & Gold“, Berlinale Special 2026)
  • Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Produzent („Die Blutgräfin“, Berlinale Special Gala 2026), Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der WKÖ
  • Julia Franz Richter, Schauspielerin („Mothers Baby“, „Welcome Home Baby“, Berlinale 2025 )
  • Markus Schleinzer, Regisseur und Drehbuchautor („Rose“, Berlinale Wettbewerb 2026), Vorsitzender des Dachverbands der österreichischen Filmschaffenden

Wann: Montag, 9. Februar 2026, 10:00 Uhr
Wo: DMC-Pressefoyer der Wirtschaftskammer Österreich (C1), Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Bei der Pressekonferenz wird zur aktuellen Lage und zur Zukunft einer Branche Stellung genommen, die Österreichs Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen prägt.

Wir laden die Medien herzlich ein und ersuchen um Anmeldung unter
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T 0590 900 – 4462
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