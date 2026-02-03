Neues KWF-Produkt Circular EFRE.Invest ab sofort einreichbar

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) stärkt mit seinem neuen Förderungsprodukt Circular EFRE.Invest gezielt die ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft in Kärnten. Mit Investitionszuschüssen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ab einem Projektvolumen von EUR 300.000,– werden betriebliche Vorhaben unterstützt, die auf nachhaltige Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle ausgerichtet sind und einen messbaren Beitrag zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs leisten.

» Ob im Anlagen- und Maschinenbau, in der klassischen Kunststoffverarbeitung oder bei innovativen Ansätzen im Handwerk: Kärnten verfügt im Bereich der Kreislaufwirtschaft über umfassendes Knowhow mit international erfolgreichen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette «, betont Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig. Diese Voraussetzungen wolle man nutzen, um die Kreislaufwirtschaft als eine zentrale Säule des Standorts weiter auszubauen. » Mit der neuen Förderung setzen wir einen starken Impuls, indem wir gezielte Anreize schaffen und unsere KMU bei ressourcenschonenden Investitionen unterstützen – ob es um nachhaltige Produkte geht, die sich am Markt durchsetzen sollen oder um Produktionsprozesse im Unternehmen selbst «, führt der Landesrat aus.

Investive Projekte im Fokus

Mit Circular EFRE.Invest setzt der KWF einen klaren Impuls, um Unternehmen bei zukunftsorientierten Investitionen zu begleiten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Kärnten weiter auszubauen. Die Förderung richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen mit Investitionsstandort in Kärnten, insbesondere aus den Bereichen Warenerzeugung, Gewerbe und Handwerk sowie unternehmensnahe Dienstleistungen.

Gefördert werden Investitionsprojekte mit förderbaren Projektkosten ab EUR 300.000,-. Die Unterstützung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die maximale Förderhöhe beträgt bis zu 35 Prozent der förderbaren Kosten für Kleinunternehmen sowie bis zu 25 Prozent der förderbaren Kosten für mittlere Unternehmen.

» Circular EFRE.Invest setzt dort an, wo Investitionen nachhaltige Wirkung entfalten. Unternehmen erhalten gezielte Unterstützung, um ihre ressourceneffizienten Prozesse und Produkte wirtschaftlich umzusetzen und ihre Marktposition langfristig zu stärken «, betont Roland Waldner, Vorstand des KWF.

Was genau wird gefördert?

Circular EFRE.Invest legt den Schwerpunkt auf Investitionen, die zumindest einem der folgenden Bereiche zugeordnet sind:

Einsatz nachwachsender Rohstoffe zur Substitution fossiler Materialien

Marktdurchdringung nachhaltiger Produkte und Vorprodukte

Stoffliche Wiederverwendung und -verwertung von Materialien und Komponenten

Herstellung von Geräten, Maschinen und Anlagen für Recycling und Wiederverwertung

Ziel der Förderung ist es, den Übergang von linearen zu zirkulären Wirtschaftsmodellen zu beschleunigen und die Kärntner Unternehmen bei diesem Transformationsprozess gezielt zu unterstützen.