FPÖ – Brückl: „Bildungsumfrage bestätigt massiven Reformstau im österreichischen Schulsystem“

Wien (OTS) -

„Die heute präsentierten Ergebnisse der Bildungsumfrage mit über 46.000 Befragten bestätigen einmal mehr, was wir Freiheitliche seit Jahren kritisieren: Das österreichische Bildungssystem erfüllt seine Aufgabe nicht mehr und bereitet unsere Kinder und Jugendlichen unzureichend auf das Leben und die Anforderungen der Zukunft vor. Der Reformbedarf ist in der Bevölkerung längst erkannt – nun sollte auch NEOS-Bildungsminister Wiederkehr endlich in die Gänge kommen und vom reinen Ankündigen in die Umsetzungsphase wechseln“, forderte FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Im vergangenen November hat Wiederkehr den sogenannten ‚Plan Z‘ ausgerufen. Dabei versuchte er mit Schlagworten wie ‚Kompetenzorientierung‘ und ‚Kreativität‘ zu punkten, verschwieg aber wohl weislich, was das im Klartext heißt. Nämlich weniger Wissen, weniger Leistung und dafür mehr ideologische Indoktrination in den Klassenzimmern. Dieser Plan stand offensichtlich nicht für Zukunft, sondern für Zerstörung, Zentralismus und Zukunftsraub an unseren Kindern. Aus diesem Gründen sollte er diese Umfrage sehr ernst nehmen und unter anderem auch den massiven Reformstau im Bildungsbereich endlich auflösen“, so Brückl und weiter: „Es kann jedoch nicht sein, dass er die grundlegenden Probleme des Bildungssystems ungelöst lässt, während er stattdessen weniger Latein, weniger Fremdsprachen und die Zusammenfassung der Naturwissenschaften zu einem Sammelfach im Lehrplan vorantreibt, zugleich aber mehr Ressourcen für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz fordert.“

„Österreich braucht eine umfassende Bildungsreform, die sich konsequent an klaren Leistungs- und Qualitätsmaßstäben orientiert und junge Menschen gezielt auf die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Die wenigen bislang vom NEOS-Bildungsminister angekündigten Maßnahmen sind keine Zukunftsprojekte, denn ein Bildungssystem lässt sich nicht mit kosmetischen Reformen retten“, stellte Brückl klar.