„Über Geld spricht man(n) doch!“ – Santander startet neuen Finanz-Talk

Wien (OTS) -

Über Geld spricht man nicht? Santander Österreich schon. Mit dem neuen Videopodcast „Übers Geld spricht man(n) doch!“ will die Bank finanzielle Tabus aufbrechen – verständlich, lebensnah und für Laien verständlich.

Im Mittelpunkt des neuen Talkformats stehen Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer (CCO) von Santander Österreich, und Medienherausgeber Jürgen Peindl. Gemeinsam sprechen sie über Geldthemen, die viele Menschen betreffen – aber selten offen diskutiert werden.

Folge 1: Warum Konsumkredite heute kein Ausnahmefall mehr sind

Zum Auftakt dreht sich alles um das Thema Finanzierung. Ob Wohnung, Auto oder größere Anschaffungen: Konsumkredite sind längst Teil des Alltags. Schwaiger und Peindl sprechen darüber, wer heute Kredite aufnimmt, wie sich der Markt verändert hat und worauf Konsumentinnen und Konsumenten achten sollten.

Dabei geht es unter anderem auch um:

Wie schwierig ist es aktuell, einen Kredit zu bekommen?

Was unterscheidet variable von fixen Verzinsungen?

Gibt es „gute“ und „schlechte“ Kredite?

Welche Rolle spielen Kfz-Finanzierung, Leasing und E-Mobilität?

Und was ist eigentlich ein „Nachsparer“?

„ Über Geld zu sprechen, darf kein Tabu sein. Wer versteht, wie Kredite funktionieren, trifft bessere und selbstbestimmtere Entscheidungen. Genau darum geht es in diesem Podcast – offen, ehrlich und verständlich “, sagt Santander-CCO Michael Schwaiger.

Expertise aus erster Hand

Michael Schwaiger ist seit dem Marktstart 2009 bei Santander Österreich tätig und verantwortet das Retail- und Wholesale-Geschäft der Bank. Er zählt zu den profiliertesten Bankmanagern des Landes und spricht im neuen Videopodcast auch über seine persönlichen Erfahrungen mit Finanzierungen.

Wo der Videopodcast zu sehen ist

Die erste Folge von „Übers Geld spricht man(n) doch!“ über Konsumkredite ist ab sofort HIER auf YouTube zu sehen.

Über Santander

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit rund 3.200 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Santander beschäftigt in Österreich über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center. Per Ende Juni 2025 betreut die Bank 389.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Santander in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander mit Sitz in Spanien. Die Finanzgruppe ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Banken weltweit. Die Aktivitäten der Gruppe sind in fünf globale Geschäftsbereiche zusammengefasst: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance und Payments (PagoNxt, Karten). Per Ende Juni 2025 betreibt die Gruppe 7.700 Filialen, beschäftigt über 204.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 176 Millionen Kundinnen und Kunden.