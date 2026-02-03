Greenpeace: C&A schweigt zu PFAS-belasteten “Iconic Puffer”-Jacken

Wien (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft dem Modekonzern C&A massive Intransparenz im Umgang mit PFAS-Belastungen in Jacken der „Iconic Puffer“-Kollektion vor. Ein unabhängiges Labor hat in mehreren Modellen der Linie verbotene Ewigkeitsgifte nachgewiesen. Obwohl von Greenpeace veröffentlichte Laborergebnisse teils deutliche Grenzwertüberschreitungen zeigen, lässt C&A Konsument:innen im Dunkeln. Bis heute hat C&A öffentlich keine Stellung zu den belasteten Jacken genommen. Greenpeace fordert die sofortige Veröffentlichung aller Testergebnisse sowie einen Rückruf der betroffenen Produkte.



Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich: „C&A versteckt sich hinter PR-Floskeln, statt Zahlen auf den Tisch zu legen. Wir haben unsere Laborergebnisse veröffentlicht. C&A hält seine unter Verschluss. Wer Transparenz ernst meint, legt die Fakten offen – alles andere ist eine Nebelgranate auf dem Rücken der Konsumentinnen und Konsumenten.“



Greenpeace hat C&A die Prüfprotokolle eines unabhängigen, international akkreditierten Labors übermittelt, die aus Greenpeace-Sicht Überschreitungen geltender PFAS-Grenzwerte belegen. Dennoch bleibt der Konzern dabei, dass alle Jacken den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, ohne öffentlich nachvollziehbare Daten vorzulegen. Statt konkreter Zahlen verweist C&A auf interne Prüfprozesse. Welche Substanzen in welchen Konzentrationen festgestellt wurden, bleibt offen. PFAS sind extrem langlebige Chemikalien, die sich weltweit verbreiten und teils krebserregend oder organschädigend wirken können. Gerade deshalb gilt das Vorsorgeprinzip: Grenzwerte sind Mindeststandards. Greenpeace fordert einen sofortigen Rückruf der betroffenen „Iconic Puffer“-Jacken sowie die vollständige Offenlegung aller Testergebnisse und eine transparente Information der Verbraucherinnen und Verbraucher.



„Wenn Grenzwerte überschritten sind, müssen Produkte aus dem Verkehr gezogen werden. Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht auf Klarheit. Schweigen schafft kein Vertrauen, Transparenz schon.“, so Drescher.



Die Greenpeace-Testergebnisse der “Iconic Puffer”-Linie, die Antwort von C&A und Bildmaterial finden Sie unter: https://act.gp/3LKbGI9



Unter Angabe der vermerkten Credits steht das Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung kostenlos zur Verfügung.