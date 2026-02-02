Korosec @ Arbeitslosenzahlen Jänner: Frauen 50+ dürfen nicht die Verliererinnen sein!

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen für Jänner 2026 zeichnen ein alarmierendes Bild: Während die Gesamtzahl der Arbeitslosen um 2,4 % gestiegen ist, verzeichnen Frauen (+5,0 %) und Personen über 50 Jahre einen massiven Zuwachs, der doppelt so hoch ausfällt wie der allgemeine Trend.

Für Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, ist dies ein unüberhörbarer Weckruf: „Dass die Arbeitslosigkeit bei Frauen 50+ Monat für Monat weiter ansteigt, ist das Ergebnis mangelnder alter(n)sgerechter Arbeitsplätze und hartnäckiger Vorurteile gegenüber älteren Frauen“.

Korosec erneuert daher ihre zentrale Forderung nach einem konkreten Beschäftigungspaket für Ältere – insbesondere für Frauen - und einen Schulterschluss zwischen Unternehmen, MitarbeiterInnen und öffentlicher Hand.

„Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, das Potenzial der Generation 50+ brachliegen zu lassen – weder menschlich noch ökonomisch. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei, wir brauchen jetzt Taten statt Statistiken“, schließt Korosec.