  • 02.02.2026, 15:12:32
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Korosec @ Arbeitslosenzahlen Jänner: Frauen 50+ dürfen nicht die Verliererinnen sein!

Arbeitslosigkeit bei Frauen und Über-50-Jährigen steigt doppelt so stark wie im Schnitt – Seniorenbund-Präsidentin fordert sofortiges Beschäftigungspaket

Wien (OTS) - 

Die heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen für Jänner 2026 zeichnen ein alarmierendes Bild: Während die Gesamtzahl der Arbeitslosen um 2,4 % gestiegen ist, verzeichnen Frauen (+5,0 %) und Personen über 50 Jahre einen massiven Zuwachs, der doppelt so hoch ausfällt wie der allgemeine Trend.

Für Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, ist dies ein unüberhörbarer Weckruf: „Dass die Arbeitslosigkeit bei Frauen 50+ Monat für Monat weiter ansteigt, ist das Ergebnis mangelnder alter(n)sgerechter Arbeitsplätze und hartnäckiger Vorurteile gegenüber älteren Frauen“.

Korosec erneuert daher ihre zentrale Forderung nach einem konkreten Beschäftigungspaket für Ältere – insbesondere für Frauen - und einen Schulterschluss zwischen Unternehmen, MitarbeiterInnen und öffentlicher Hand.

„Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, das Potenzial der Generation 50+ brachliegen zu lassen – weder menschlich noch ökonomisch. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei, wir brauchen jetzt Taten statt Statistiken“, schließt Korosec.

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