AVISO: Pressekonferenz zu den Herausforderungen des Zivildienstes

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 3. Februar 2026, um 10.30 Uhr lädt Zivildienstministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe, und Peter Kaiser, Stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zu einer Pressekonferenz.

Thematisiert werden die demografischen und strukturellen Rahmenbedingungen des Zivildienstes.

Termin für Medien:

10.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 10.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).