Zorba/Grüne zu Social-Media-Altersgrenze: Debatte darf nicht bei Symbolpolitik enden

Wien (OTS) -

„Die Debatte rund um die Social-Media-Altersgrenze darf nicht bei Symbolpolitik stehen bleiben“, sagt Süleyman Zorba, Sprecher der Grünen für Netzpolitik. Die Grünen haben bereits im vergangenen Jahr umfassende Anträge im Parlament eingebracht, die klare Pflichten für Plattformen vorsehen. „Kinder und Jugendliche sind täglich mit Hass, Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Bodyshaming und Desinformation konfrontiert. Was wir im analogen Raum niemals akzeptieren würden, wird online durch Geschäftsmodelle verstärkt, die auf Aufmerksamkeit um jeden Preis setzen. Das ist kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem“, hält Zorba fest.

Aus Sicht der Grünen braucht es daher vor allem verbindliche Regeln für jene, die Milliarden mit digitalen Geschäftsmodellen verdienen: „Plattformen müssen sicherstellen, dass ihre Systeme nicht systematisch schaden.“ Altersgrenzen können dabei nur ein Baustein sein, betont Zorba: „Entscheidend ist nicht ein einzelnes Schlagwort, sondern ob Plattformen Verantwortung tatsächlich wahrnehmen und Schutz auch technisch und organisatorisch umsetzen.“

Ebenso zentral sei begleitende Medienbildung: „Schutz allein reicht nicht. Junge Menschen müssen lernen, wie Algorithmen wirken, wie Desinformation entsteht und wie digitaler Druck aufgebaut wird. Das gehört verbindlich in Schule und Ausbildung. Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, konkrete und wirksame Maßnahmen vorzulegen – und sich klar zu den europäischen Digitalgesetzen zu bekennen. Ankündigungen reichen nicht. Wir werden sie an Taten messen“, kündigt Zorba an.