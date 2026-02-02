Pröll: „ID Austria Servicetour bekommt fixe Bürgerbüro-Adresse in Wien“

Wien (OTS) -

Der Erfolg der bundesweiten ID Austria Servicetour 2025 mit über 220 Stationen in ganz Österreich hat klar gezeigt: Der Bedarf an persönlicher Unterstützung bei der Einrichtung und Anwendung von digitalen Verwaltungsservices ist hoch. Mit der Digital Austria Servicestelle schafft das Bundeskanzleramt nun eine fixe, niederschwellige Anlaufstelle.

„Viele Bürgerinnen und Bürger wollen digitale Services nutzen, benötigen aber Orientierung, Beratung und Unterstützung. Genau das bietet die Digital Austria Servicestelle: persönliche Hilfe beim Einstieg in die digitale Verwaltung – einfach, verständlich und sicher,“ betont Staatssekretär Alexander Pröll.

Persönliche Anlaufstelle für den Einstieg in die digitale Verwaltung

Die Servicestelle ist Teil der von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll initiierten Serviceoffensive zur ID Austria und wird in der Unteren Donaustraße 13–15, 1020 Wien (EG, Pressefoyer) betrieben.

Bürgerinnen und Bürger erhalten Unterstützung durch Expertinnen und Experten des Bundeskanzleramts – mit Fokus auf die ID Austria:

ID Austria Registrierung und Fertigstellung

Individuelle Beratung und Hilfestellung (Schritt-für-Schritt)

Praktische Demonstration der Nutzung am eigenen Smartphone

Barrierefreien Zugang – unabhängig von Vorkenntnissen

Das Service- und Beratungsangebot wird laufend erweitert, z.B. e-Zustellung, Services für die Wirtschaft, Künstliche Intelligenz etc.

Online-Terminbuchung und Servicezeiten

Um Wartezeiten zu vermeiden und eine hohe Servicequalität sicherzustellen, erfolgt der Betrieb ausschließlich mit Online-Terminbuchung.

Ab 2. Februar können Bürgerinnen und Bürger Termine online buchen

Ab 10. Februar finden die ersten persönlichen Beratungen statt

Persönliche Servicezeiten ab 10. Februar:

Dienstag: 10:00–13:00 Uhr und 14:00–17:00 Uhr

Mittwoch: 08:00–11:00 Uhr und 13:30–16:30 Uhr

Ein Beratungstermin dauert jeweils ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen für die ID Austria Registrierung

Für die Registrierung benötigen Bürgerinnen und Bürger:

einen gültigen österreichischen Reisepass oder Personalausweis

ein eigenes Smartphone

Weitere Informationen und Terminbuchung

Details zu Leistungen, Ablauf, Terminbuchung und Anreise werden unter digitalaustria.gv.at/servicestelle bereitgestellt.