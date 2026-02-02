Neuer Geschäftsführer für Fresenius Kabi Austria

Graz (OTS) -

Dr. Alexander Hohl (42) übernimmt mit Februar 2026 die Funktion des Site Head am Standort Graz und tritt in weiterer Folge in die Geschäftsführung von Fresenius Kabi Austria ein. Mit dieser Bestellung setzt das Unternehmen auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die gemeinsam mit Mag. (FH) Michael Mayr die strategische Weiterentwicklung eines der bedeutendsten Arzneimittelstandorte Österreichs vorantreiben wird.

Dr. Hohl ist seit mehr als 13 Jahren in unterschiedlichen leitenden Funktionen innerhalb des Fresenius-Kabi-Konzerns in Österreich und auf internationaler Ebene tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Position als Produktionsleiter im Werk Graz sowie globale Rollen mit Schwerpunkt Digitalisierung und Transformation. Seine Karriere begann im technischen Projektmanagement für Produktion und Verpackung am Standort Graz.

„Ich übernehme die Verantwortung für den Produktionsstandort Graz und für Fresenius Kabi Austria mit großer Begeisterung und tiefem Respekt vor der Leistung des Teams. Graz ist einer der technologisch führenden Standorte im globalen Fresenius-Kabi-Netzwerk – mit enormem Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Exzellenz“, erklärt Dr. Alexander Hohl. „Gemeinsam werden wir die digitale Transformation und Innovation weiter vorantreiben und den Standort strategisch ausbauen. Was uns dabei leitet, ist ein klarer Anspruch: die verlässliche und sichere Versorgung von Patientinnen und Patienten. Sie gibt unserem Handeln Sinn und Richtung.“

Alexander Hohl studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz mit Fokus auf Biomedical Engineering & Healthcare und promovierte in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz.

Das Werk Graz ist ein hochspezialisierter Produktionsstandort für sterile Arzneimittel und vereint langjährige Expertise mit modernsten Technologien. Zu den Kernkompetenzen gehören die Herstellung intravenös verabreichter Medikamente wie Anästhetika, Analgetika sowie großvolumiger Infusionslösungen für Ernährung und Diagnostik; zudem gewinnt die Produktion von Biosimilars zunehmend an Bedeutung. Das Werk Graz beliefert sowohl Österreich als auch Märkte weltweit auf alle fünf Kontinente.

Über Fresenius Kabi

Als globales Gesundheitsunternehmen ist Fresenius Kabi seinem Versprechen „Committed to Life“ verpflichtet. Die Produkte, Technologien und Dienstleistungen des Unternehmens werden für die Therapie und Versorgung kritisch und chronisch kranker Patientinnen und Patienten eingesetzt. Mit mehr als 41.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern konzentriert sich das umfangreiche Produktportfolio von Fresenius Kabi darauf, Zugang zu hochwertigen und lebenswichtigen Medikamenten und Technologien bereitzustellen.

Im Bereich Biopharma bietet Fresenius Kabi hochmoderne Biosimilars für Autoimmunerkrankungen und Onkologie. Mit führenden Marktpositionen in der medizinischen Ernährung unterstützt ein breites Portfolio an enteralen und parenteralen Produkten den Ernährungsstatus von Patientinnen und Patienten. Im Bereich Medizintechnik stellt das Unternehmen lebenswichtige Infusionspumpen, Geräte für Zell- und Gentherapie, Einwegprodukte und mehr bereit. Fresenius Kabi ist international führend in der Bereitstellung von Blutbeuteln und -geräten und unterstützt Blutbanken und Gesundheitseinrichtungen weltweit. Die Generika und Infusionstherapien des Unternehmens retten jedes Jahr Millionen von Leben – in der Notfallmedizin, Chirurgie, Onkologie und Intensivpflege.

Fresenius Kabi verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Gesundheitsversorgung und kombiniert Erfahrung, Kompetenz, Innovation und Engagement – und verbessert damit das Leben von jährlich 450 Millionen Patientinnen und Patienten. Mit der #FutureFresenius-Strategie entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen neue Produkte und Technologien, stärkt seine Position als ein führender globaler Anbieter von Therapien, verbessert die Patientenversorgung und schafft nachhaltigen Wert für Stakeholder – und gestaltet so die Zukunft des Gesundheitswesens mit.

Fresenius Kabi ist Teil des Gesundheitskonzerns Fresenius, gegründet 1912, zusammen mit Helios und Quirónsalud. Als EIN Team setzen sich die Unternehmen des Fresenius-Konzerns weltweit für lebensrettende und lebensverändernde Gesundheitslösungen ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fresenius-kabi.com

Über Fresenius Kabi Austria

Fresenius Kabi Austria zählt zu den größten Arzneimittelproduzenten Österreichs und ist Teil des internationalen Gesundheitsunternehmens Fresenius Kabi. Mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren Standorten in Graz (Headquarter), Werndorf, Grambach und Linz umfasst Fresenius Kabi Austria die Bereiche Produktion, Forschung & Entwicklung sowie Vertrieb und bietet hochwertige Arzneimittel, Infusionstherapien, klinische Ernährung und Medizintechnik.

Im Fokus steht die verlässliche Versorgung von Menschen mit innovativen, leistbaren Gesundheitslösungen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität – gemäß unserem Versprechen: Committed to Life.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fresenius-kabi.at