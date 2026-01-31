Prammer/Grüne: Menschenrechte auch in Demokratien wie den USA unter Druck

Wien (OTS) -

„Freiheit, Sicherheit und ein Leben in Würde – das sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern Grundlagen, die wir jeden Tag schützen müssen“, sagt Agnes Prammer, Menschenrechtssprecherin der Grünen. Sie begrüßt die klaren Worte von Volker Türk, UNO-Hochkommissar für Menschenrechte: „Die Vereinten Nationen leisten unschätzbare Arbeit – sie verhindern willkürliche Verhaftungen, setzen sich gegen die Todesstrafe ein und geben jenen eine Stimme, die sonst keine hätten.“

Prammer erinnert daran, dass Millionen Menschen weltweit unter Krieg, Flucht und Unterdrückung leiden und Menschenrechte zunehmend vernachlässigt werden: „Aktuell leiden Menschen in 61 Kriegsgebieten unter massiven Menschenrechtsverletzungen und auch in Ländern wie den USA geraten Grundrechte zunehmend unter Druck. Das zeigt, wie wichtig es ist, Freiheit und Gerechtigkeit immer wieder neu zu verteidigen – überall auf der Welt.“

Den Appell von Volker Türk, die Chancen von Vielfalt stärker in den Vordergrund zu stellen, unterstützt Prammer ausdrücklich: „Schutzrechte geben Orientierung und dienen als Leitfaden für Solidarität und Integration – wie auch der Europarat erneut hervorgehoben hat. Dass sich immer mehr junge Menschen weltweit für diese Rechte einsetzen, macht Mut. Solidarität setzt ein starkes Zeichen, wie die weltweite Unterstützung für die Menschen in Rojava – deren Rechte und Freiheit derzeit massiv bedroht sind – eindrucksvoll zeigt.“