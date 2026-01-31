  • 31.01.2026, 14:20:32
  • /
  • OTS0014

Prammer/Grüne: Menschenrechte auch in Demokratien wie den USA unter Druck

Wien (OTS) - 

„Freiheit, Sicherheit und ein Leben in Würde – das sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern Grundlagen, die wir jeden Tag schützen müssen“, sagt Agnes Prammer, Menschenrechtssprecherin der Grünen. Sie begrüßt die klaren Worte von Volker Türk, UNO-Hochkommissar für Menschenrechte: „Die Vereinten Nationen leisten unschätzbare Arbeit – sie verhindern willkürliche Verhaftungen, setzen sich gegen die Todesstrafe ein und geben jenen eine Stimme, die sonst keine hätten.“

Prammer erinnert daran, dass Millionen Menschen weltweit unter Krieg, Flucht und Unterdrückung leiden und Menschenrechte zunehmend vernachlässigt werden: „Aktuell leiden Menschen in 61 Kriegsgebieten unter massiven Menschenrechtsverletzungen und auch in Ländern wie den USA geraten Grundrechte zunehmend unter Druck. Das zeigt, wie wichtig es ist, Freiheit und Gerechtigkeit immer wieder neu zu verteidigen – überall auf der Welt.“

Den Appell von Volker Türk, die Chancen von Vielfalt stärker in den Vordergrund zu stellen, unterstützt Prammer ausdrücklich: „Schutzrechte geben Orientierung und dienen als Leitfaden für Solidarität und Integration – wie auch der Europarat erneut hervorgehoben hat. Dass sich immer mehr junge Menschen weltweit für diese Rechte einsetzen, macht Mut. Solidarität setzt ein starkes Zeichen, wie die weltweite Unterstützung für die Menschen in Rojava – deren Rechte und Freiheit derzeit massiv bedroht sind – eindrucksvoll zeigt.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright