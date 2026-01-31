FPÖ – Kickl: „Der Tod von Heike Nepras reißt eine tiefe Lücke in unsere freiheitliche Familie“

Wien (OTS) -

Mit Fassungslosigkeit und tiefer Trauer reagierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf die Nachricht vom plötzlichen Ableben der langjährigen freiheitlichen Mitarbeiterin und Wiener Bezirksrätin Heike Nepras. Ihr Tod sei ein schmerzlicher Verlust für die gesamte freiheitliche Bewegung, die mit ihr eine engagierte und herzliche Kämpferin für die Anliegen der Bürger verliere.

„Die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Heike Nepras hat mich persönlich und die gesamte freiheitliche Familie zutiefst erschüttert. Sie war eine Seele von Mensch, deren Engagement und Herzlichkeit ansteckend waren. Ihr Wirken in Ottakring und als Stütze für unseren Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp war von unschätzbarem Wert. Wir verlieren mit ihr nicht nur eine loyale Mitarbeiterin, sondern eine treue Freundin und Weggefährtin. Sie wird uns unendlich fehlen“, so Kickl, der Nepras für ihre aufrichtige und geradlinige Art geschätzt hat. „Persönlichkeiten wie Heike Nepras sind das Rückgrat unserer Bewegung. Ihr unermüdlicher Fleiß, ihre Loyalität und ihre menschliche Wärme haben die FPÖ Wien und die gesamte Partei entscheidend mitgeprägt. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt eine Wunde, die nur schwer heilen wird. Die FPÖ wird Heike Nepras stets ein ehrendes Andenken bewahren.“, erklärte der Bundesparteiobmann, der den Hinterbliebenen sein tief empfundenes Beileid aussprach.