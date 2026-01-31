Mathea und DJ Ötzi bringen den Ball der Wiener Wirtschaft zum Beben

Wien (OTS) -

Der 65. Ball der Wiener Wirtschaft war ein eindrucksvolles Fest der Wiener Ballkultur und der unternehmerischen Kraft dieser Stadt. In der Wiener Hofburg führte Mathea mit ihren Hits „Chaos“ und „2x“ in den Abend; DJ Ötzi setzte als Star-Act zu Mitternacht den glänzenden Höhepunkt. Gekrönt wurde die Ballnacht von einem spontanen Duett von Mathea und DJ Ötzi mit „Ein Stern (...der deinen Namen trägt)“.

DJ Ötzi zeigte sich nach seinem rund einstündigen Auftritt begeistert: "Was für eine Wahnsinns-Stimmung! Beim Ball der Wiener Wirtschaft ist ordentlich die Post abgegangen – so viel Herzlichkeit und so viel Lebensfreude. Von ganzem Herzen ein riesengroßes Dankeschön für diese mega Atmosphäre und diesen unvergesslichen Abend. Das muss man einfach erlebt haben!"

Walter Ruck, Obmann des Wirtschaftsbund Wien: „Dieser Ball zeigt, wofür Wien steht: Stil, Zusammenhalt und Unternehmergeist. Die Wiener Wirtschaft ist vielfältig, innovativ und kraftvoll – getragen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die Verantwortung für Mitarbeiter:innen, Standort und Gesellschaft übernehmen. Ihnen gilt heute unser besonderer Dank. Der Ball macht sichtbar, was wir gemeinsam bewegen.“

Eine charmante Besonderheit des Balls war abermals die „Leistungsschau“ der Wiener Wirtschaft mit einer eigenen Genuss-Allee im Parterre sowie der Handwerks-Allee im Mezzanin. Anlässlich des 260-jährigen Jubiläums des Wiener Praters gab es sogar einen eigenen „Wiener Ball Prater“ in Zusammenarbeit mit dem Wiener Praterverband. Obmann Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwig nahmen sich gemeinsam Zeit für einen Rundgang und bewunderten die einzelnen Attraktionen – ein weiterer Baustein, der den Charakter des Balls als Ort des Genießens und Entdeckens unterstrich.

„Mit rund 3.600 Gästen zeigte der Ball abermals die volle Kraft der Wiener Wirtschaft. DJ Ötzi und Mathea brachten die Wiener Hofburg zum Beben und sorgten für eine fantastische Atmosphäre, die einmal mehr zeigte wie der Ball der Wiener Wirtschaft – und die Wiener Wirtschaft selbst – Tradition und Moderne verbindet“, so Florian Kollenz, Direktor des Wirtschaftsbund Wien.

Unter den Gästen am Ball der Wiener Wirtschaft befanden sich zahlreiche Vertreter von allen politischen Parteien, der lokalen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Darunter u. a.: Gastgeber Walter Ruck, Obmann des Wirtschaftsbund Wien; Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien; Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister; Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien; Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark; Andreas Wirth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland; Barbara Novak, Stadträtin; Maximilian Krauss, FPÖ-Klubobmann; Peter McDonald, Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse; Mario Watz, Obmann der AUVA; Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien; Marko Fischer, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien; Daniel Resch, Bezirksvorsteher von Döbling; Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt; Johanna Zinkl, Bezirksvorsteherin von Hietzing; Markus Reiter, Bezirksvorsteher von Neubau.