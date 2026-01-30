Korosec: Begrüße Ausbau von Finanz-Online

Wien (OTS) -

„Der Österreichische Seniorenbund hat bereits am 18. März 2025 an Finanzminister Marterbauer geschrieben und um Änderungen ersucht, da für viele Seniorinnen und Senioren die Arbeitnehmerveranlagung durch Finanzonline mittels ID-Austria nicht bzw. nur schwer möglich ist. Gefordert wurde, dass hier eine Lösung gefunden werden muss,“, so Präsidentin Ingrid Korosec.

„Ich freue mich, dass durch die neu geschaffene Möglichkeit einer Stellvertretung für Finanz-Online dieses Problem nun gelöst wurde. Man kann sich nun in Finanz-Online in allen steuerlichen Angelegenheiten unentgeltlich vertreten zu lassen“, so Korosec.

„Damit ist ein Schritt für die gleichberechtigte Teilnahme an digitalen Prozessen geschaffen worden. Unabhängig davon ist natürlich weiterhin der analoge Weg durch Abgabe der Formulare möglich und dies muss auch so bleiben“, so Korosec weiter, da grundsätzlich in allen Angelegenheiten eine analoge Alternative zur Verfügung gestellt werden muss.