Wöginger: Bundeskanzler Stocker und die Volkspartei arbeiten mit Schwung am rot-weiß-roten Aufschwung

Wien (OTS) -

“Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei arbeiten weiter mit Schwung am rot-weiß-roten Aufschwung”, unterstreicht ÖVP-Klubobmann August Wöginger zur Rede des ÖVP-Bundesparteiobmanns anlässlich des politischen Neujahrsauftaktes der Volkspartei 2026. Der Bundeskanzler stehe dabei für entschlossenes und mutiges Handeln mit Verantwortung. Das zeige auch die heutige Schwerpunktsetzung auf die Bereiche Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft. “Christian Stocker hat dafür mit der ‘2-1-0’-Formel den Kurs gesetzt. Zwei Prozent Inflation, ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz für all jene, die unsere freie Gesellschaft ablehnen”, betont der Klubobmann der Volkspartei.

2026 werde das Jahr des Aufschwungs, die Basis dafür sei gelegt: “Denn wir kämpfen entschlossen für einen starken Wirtschaftsstandort, die Bekämpfung der Inflation und die Entlastung der Menschen sowie die notwendigen Maßnahmen bei Asyl und Integration. Denn das bedeutet Wohlstand und Sicherheit. Und dafür stehen und arbeiten wir als Volkspartei.” Bereits bei der Regierungsklausur Anfang Jänner habe man mit Bundeskanzler Christian Stocker an der Spitze gemeinsam mit den Koalitionspartnern “wichtige inhaltliche Pflöcke in den Boden geschlagen”. Wöginger verweist diesbezüglich beispielsweise auf die Halbierung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln auf unter fünf Prozent, die Industriestromabsicherung oder die Werte-Charta als verpflichtende “Hausordnung” für Asylberechtigte. Der Bundeskanzler habe zudem weitere wichtige Punkte angesprochen: “Eine Handelsoffensive, die klare Absage an Vermögens- und Erbschaftsteuern, eine Volksbefragung über die Wehrdienstreform, nur mehr eine Basisversorgung für Asylwerberinnen und -werber durch das Gesundheitssystem und auch eine Reform der Sozialhilfe.”

“Österreich hat in seiner Geschichte immer wieder bewiesen, dass wir große Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Wir sehen uns einer nach wie vor hohen Inflation, einer veränderten Weltordnung und internationalen Krisenherden gegenüber. Es ist unsere Verantwortung in der Politik, Sicherheit zu schaffen – auch sozial und wirtschaftlich”, hält Wöginger fest. Jene politischen Kräfte wie die FPÖ, denen es nur um das Spalten, Verunsichern und Hetzen gehe, “nehmen ihre Verantwortung nicht wahr und lassen Land und Leute im Stich”. Worum es gehe, sei ein selbstbewusster und proeuropäischer Kurs, “und diesen geht die Volkspartei im Sinne von Wohlstand und Sicherheit auch.”

Abschließend sagt Wöginger: “Die Volkspartei war, ist und bleibt der wesentliche Taktgeber für den Erfolg Österreichs. Mit der ‘2-1-0’-Formel von Christian Stocker werden wir in der Regierung und im Parlament weiterhin das Richtige für unser Österreich tun.” (Schluss)