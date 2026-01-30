Integrationsbarometer 2025: TKG legt kritische Gesamtbewertung der Antworten des ÖIF und von Peter Hajek vor

Wien (OTS) -

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG Think Tank) legt eine grundrechtsbezogene und wissenschaftlich begründete Gesamtbewertung der getrennt veröffentlichten Antworten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und des Meinungsforschers Dr. Peter Hajek zum „Integrationsbarometer 2025“ vor.

Die Veröffentlichung steht im Kontext einer seit mehr als zehn Jahren staatlich beauftragten Meinungsforschung, deren institutionelle Vorgeschichte bis zur früheren sogenannten „Muslim-Studie“ zurückreicht. Bereits vor 2015 war diese Studienlinie Gegenstand erheblicher öffentlicher und parlamentarischer Kritik sowie integrationspolitischer Skandalisierung. Nach Auffassung der TKG zeigt das Integrationsbarometer 2025 keinen methodischen Neuanfang, sondern die Fortsetzung eines problematischen Deutungsrahmens, in dem Minderheiten – insbesondere Muslim:innen – wiederkehrend als Objekt pauschalisierender Mehrheitsbewertungen erscheinen.

Freies Gewerbe, hohe Normwirkung: Warum Meinungsforschung strenger Kontrolle bedarf

Die dokumentierten Antworten weisen nach Einschätzung der TKG erhebliche Defizite in Transparenz, Nachvollziehbarkeit und wissenschaftlicher Verantwortung auf (ICC/ESOMAR-Kodex, Art. 7–8) und berühren zugleich zentrale Grundrechtsmaßstäbe staatlicher Neutralitätspflicht (Art. 7 B-VG; Art. 9 und Art. 14 EMRK). Gerade bei staatlich finanzierten Erhebungen zu Migration, Religion und gesellschaftlicher Zugehörigkeit ist nicht bloß methodische Sorgfalt gefordert, sondern grundrechtliche Zurückhaltung, Schadensvermeidung und eine strikt überprüfbare Trennung zwischen Daten, Interpretation und politischer Wirkung.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem der österreichischen Meinungsforschung selbst: Markt-, Meinungs- und Sozialforschung ist in Österreich ein freies, nicht reglementiertes Gewerbe. Jede Person kann diese Tätigkeit jederzeit bei der zuständigen Gewerbebehörde anmelden und sich unmittelbar danach als Meinungs- oder Sozialforscher bezeichnen. Wissenschaftliche Autorität entsteht daher nicht durch Gewerbeberechtigung, sondern ausschließlich durch berufsethische Selbstbindung an internationale Standards. Quelle: Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Markt- und Meinungsforschung als freies Gewerbe



Wissenschaftliche Integrität und Neutralität statt Deutungsfreiheit: Der ICC/ESOMAR setzt Grenzen.



Der ICC/ESOMAR-Kodex ( aus der VMÖ und VDMI, wo Peter Hajek als Meinungsforscher Mitglied ist. ) ist der weltweit anerkannte Mindeststandard zur Sicherung von Transparenz, wissenschaftlicher Integrität und öffentlicher Verantwortung in der Meinungs- und Sozialforschung.



Wer im Auftrag staatlicher Institutionen mit Steuergeldern Forschung betreibt, darf sich keine fachliche „Narrenfreiheit“ erlauben, sondern unterliegt zwingend der Verpflichtung, methodische Sorgfalt, ethische Kontrolle sowie die Vermeidung von Fehlwirkungen, Stigmatisierung und diskriminierenden Normwirkungen sicherzustellen. ( siehe ICC/ESOM Kodex)

Die Stellungnahmen der TKG dienen daher nicht polemischer Auseinandersetzung, sondern der fachlichen und verfassungsbezogenen Einordnung staatlich finanzierter Forschung im Integrationsbereich. Beide Dokumente – der Originalwortlaut der Antworten sowie die kritische Gesamtbewertung der TKG – werden getrennt und transparent als eigenständige PDFs veröffentlicht.

Zwei PDF-Dokumente im Lichte von ICC/ESOMAR und verfassungsrechtlichen Maßstäben

Es folgen die Antworten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) sowie des Meinungsforschers Dr. Peter Hajek im Originalwortlaut und die kritische Gesamtbewertung der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG Think Tank). Beide Dokumente werden jeweils getrennt und ohne redaktionelle Vermischung als eigenständige PDF-Dateien veröffentlicht. Die Einordnung erfolgt vor dem Hintergrund der berufsethischen Mindeststandards des ICC/ESOMAR-Kodex sowie der verfassungsrechtlichen Neutralitäts- und Grundrechtsbindung staatlich finanzierter Meinungsforschung in der Republik Österreich.

-PDF – Meinungsforscher Dr. Peter Hajek

https://www.turkischegemeinde.at/wp-content/uploads/Stellungnahme-TKG-Peter-Hajek-Antworten-2.pdf

–PDF – Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)

https://www.turkischegemeinde.at/wp-content/uploads/FOND-Integrationsbarometer2020-2.pdf