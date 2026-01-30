Věra Jourová, frühere Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, als erster Karel-Schwarzenberg-Fellow am IWM

Wien (OTS) -

Mit einem neuen Fellowship erinnert das Institut für die Wissenschaften vom Menschen an das Wirken des bedeutenden tschechisch-österreichischen Politikers Karel Schwarzenberg und würdigt sein lebenslanges Engagement für Freiheit und Menschenrechte. Im Februar begrüßen wir mit der ehemaligen EU-Kommissarin Vĕra Jourová eine Persönlichkeit, die mit ihrem Einsatz für Datenschutzrechte und die Regulierung digitaler Plattformen einen prägenden Einfluss auf die europäische Politik genommen hat.

Das Schwarzenberg-Fellowship wird auf Einladung des IWM-Kollegiums vergeben und ist für Persönlichkeiten designiert, deren Denken und Wirken die öffentliche Debatte maßgeblich mitbestimmt haben, insbesondere in Bezug auf Themen, die für Karel Schwarzenberg wichtig waren: Geschichte und Zukunft Europas, die Idee Mitteleuropas, Stärkung von Zivilgesellschaft, Diplomatie, Philanthropie sowie der Menschenrechte.

"Karel Schwarzenberg war nicht nur ein großer Unterstützer und treuer Freund des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen. Er war auch einer der energischsten Förderer der Interessen Zentraleuropas und insbesondere Tschechiens. Es ist uns eine besondere Ehre, Vĕra Jourová als ersten Karel-Schwarzenberg-Fellow am Institut willkommen zu heißen," sagt Misha Glenny, Rektor des IWM.

Unter dem Titel „Democracies under Stress: What to Do?” lädt das IWM in Kooperation mit der Botschaft der Tschechischen Republik in Wien am 19. Februar zu einer öffentlichen Auftaktveranstaltung ein. Einem Kurzvortrag von Vĕra Jourová folgt eine Diskussion mit IWM-Rektor Misha Glenny. Moderiert wird die Veranstaltung von Anna Durnova, Professorin für Soziologie an der Universität Wien. Gastgeber ist der Botschafter der Tschechischen Republik in Wien, Jiří Šitler.

Eine Woche zuvor, am 12. Februar, spricht Jourová im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) über die Auswirkungen digitaler Plattformen und künstlicher Intelligenz auf Demokratie und öffentlichen Diskurs. Die Plätze sind begrenzt; um Anmeldung bis zum 5. Februar wird gebeten.

Karel Schwarzenberg (1937–2023) war ein tschechisch-österreichischer Politiker und Staatsmann. Während der kommunistischen Ära war er ein wichtiger Unterstützer oppositioneller Stimmen. Von 1984 bis 1991 war Schwarzenberg Vorsitzender der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte. Nach 1990 wurde er Kanzler des neu gewählten tschechoslowakischen Präsidenten Václav Havel und amtierte von 2007 bis 2009 sowie von 2010 bis 2013 als tschechischer Außenminister. Schwarzenberg war ein langjähriger Freund des Instituts und stand viele Jahre dem Board of Patrons des IWM vor.

Vĕra Jourová ist eine tschechische Politikerin und Juristin. Sie war von 2014 bis 2019 EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung sowie von 2019 bis 2024 Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz. Zwischen 2013 und 2014 war sie Abgeordnete des tschechischen Abgeordnetenhauses und 2014 tschechische Ministerin für Regionalentwicklung. Im Jahr 2019 nahm das Time Magazine Jourová in seine Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten auf und verwies dabei auf ihre Rolle bei der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung und neuer Datenschutzrechte als EU-Kommissarin.