Einkehrschwung mit frisch zubereiteten Gerichten und Wissen woher die Zutaten kommen

Wien (OTS) -

Die Semesterferien stehen vor der Tür – die perfekte Zeit, um kulinarische Schätze zu entdecken. Auch beim Skifahren wollen viele Gäste wissen, woher ihr Essen kommt. Die AMA-Marketing bietet eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie an. Skihütten, die das Gütesiegel AMA GENUSS REGION tragen, setzen auf Produkte aus der Umgebung und die Gerichte müssen frisch zubereitet sein.

In den vergangenen Wochen wurde medial intensiv darüber diskutiert, dass in der Gastronomie oft unklar ist, woher die verwendeten Lebensmittel stammen. Die fehlende Transparenz bei der Herkunft und der Qualität sorgt zunehmend für Kritik und Verunsicherung bei Konsumentinnen und Konsumenten.

„Gerade in der Gastronomie ist Transparenz entscheidend. Gäste möchten wissen, woher die Lebensmittel stammen und wie diese produziert wurden, die auf ihren Tellern liegen. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION schafft genau diese Klarheit – auch beim Einkehrschwung auf der Piste“, betont Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Regionale Genüsse auf der Skipiste

Wer bei der nächsten Pistenpause wissen möchte, woher sein Schnitzel kommt und dass es frisch zubereitet ist, der kann auf das Gütesiegel AMA GENUSS REGION achten. Denn auch beim Skifahren lässt sich Regionalität ganz einfach genießen. Viele Skihütten entlang der Pisten tragen dieses Gütesiegel und setzen auf hochwertige Zutaten aus der Umgebung. Es garantiert, dass bei den angebotenen Speisen auf regionale Zutaten gesetzt wird diese frisch zubereitet werden und am Betrieb regelmäßig strenge Kontrollen stattfinden.

Tipps für Wintersportlerinnen und Wintersportler

Wintersportlerinnen und Wintersportler können die Kulinarik der Regionen direkt auf der Piste erleben – etwa in folgenden AMA GENUSS REGION-Betrieben:

Kärnten:

Im Almgasthaus Hiasl – Zirbenhütte, im Familienskigebiet Hochrindl, werden Gäste mit Gerichten vom Nockfleisch verwöhnt – von Schweinsbraten mit Semmelknödel über Wiener Schnitzel bis hin zum süßen Abschluss mit Kärntner Dinkelreindling.https://www.genussregionen.at/de/betrieb/almgasthaus-hiasl-zirbenhuette

Oberösterreich:

Nahe den Skigebieten Hinterstoder Höss und Wurzenalm lädt der Berggasthof Zottensberg zu regionaler Küche mit Ausblick – von herzhaftem Bratl bis zu Familiengrillplatten. https://www.genussregionen.at/de/betrieb/berggasthof-zottensberg

Salzburg:

Direkt an der Talstation der Schlossalmbahn in Hofgastein liegt Die Weitmoserin. Vom Frühstück über Mittagsmenüs bis zum Après-Ski mit Live-Musik wird regionale Kulinarik in modernem Ambiente geboten. https://www.genussregionen.at/de/betrieb/die-weitmoserin

Steiermark:

Auf der Krummholzhütte am Hauser Kaibling genießen Gäste steirische Spezialitäten aus regionalen Zutaten – vom Kaiserschmarren bis zur herzhaften Jause. https://www.genussregionen.at/de/betrieb/krummholzhuette

Tirol:

Die Almwirtschaft Gampe Thaya wird von der Familie Prantl auf 2.000 Metern Höhe im Schigebiet von Sölden bewirtschaftet. Gekocht wird nach traditionellen Rezepten mit Lebensmitteln, die aus der eigenen Landwirtschaft sowie von den Bauern aus der Umgebung kommen. Das eigene Tiroler Grauvieh liefert die Grundlage für verschiedene Fleischgerichte wie Hauswürste, Carpaccio und vieles mehr. https://www.genussregionen.at/de/betrieb/almwirtschaft-gampe-thaya

Alle mit dem staatlich anerkannten Gütesiegel AMA GENUSS REGION ausgezeichneten Hütten finden Sie hier: https://www.genussregionen.at/?f[]=Almhütte

Genuss-Landkarte AMA GENUSS REGION

Weitere kulinarische Inspirationen für die Ferienzeit bietet die Genuss-Landkarte der AMA-Marketing auf www.genussregionen.at. Die digitale Plattform umfasst eine interaktive Karte mit Suchfunktion, Ortung und Routenplanung sowie Informationen zu Regionen, Betrieben und kulinarischen Veranstaltungen. Alle rund 3.800 Betriebe auf der Plattform tragen das Gütesiegel AMA GENUSS REGION und stehen für geprüfte Qualität und regionale Herkunft. Zudem können Geschenkgutscheine online gekauft und bei teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.

Über das Gütesiegel AMA GENUSS REGION*

Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION wurde 2020 auf den Weg gebracht und steht ergänzend zum AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel – als Produkt-Zertifizierung im Lebensmitteleinzelhandel – als staatlich anerkannte Betriebszertifizierung mit einheitlichen Richtlinien entlang der Wertschöpfungskette. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION garantiert Gästen und Kunden die regionale Herkunft und hohe Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die frische Zubereitung der Speisen. Die teilnehmenden bäuerlichen Direktvermarktungsbetriebe, Manufakturen und Gastronomiebetriebe halten klare Qualitätskriterien ein und werden von externen unabhängigen Kontrollstellen überprüft.

*Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

Fotos zum Download: https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/einkehrschwung-mit-frisch-zubereiteten-gerichten-und-wissen-woher-die-zutaten-kommen