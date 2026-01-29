„Heute“ gründet Inhouse-Agentur HNC

Wien (OTS) -

Nach der erfolgreichen Konvergenz von Print- und Digital-Vermarktung setzt „Heute“ den nächsten Schritt in seiner strategischen Weiterentwicklung. Mit der Gründung der Inhouse-Agentur HNC bündelt das Medienhaus seine Kreativ-, Content-, und Produktions-Kompetenzen künftig unter einer gemeinsamen Struktur. Die Abkürzung HNC ergibt sich aus der Verbindung von „Heute“ und dem Begriff Agentur, weitergedacht zur englischen Form „Hgency“.

Die neue Unit entsteht aus der Zusammenführung des bisherigen Commercial Publishing, das seit Jahren für Content-Lösungen und individuelle Crossmedial-Kampagnen zuständig ist, mit der hauseigenen Produktion sowie der Art-Direction. Ziel ist es, Kunden umfassender und schneller zu betreuen und dies sowohl medienübergreifend als auch in deren eigenen Kanälen. Das Angebot reicht von der Strategie und Konzeption über die operative Umsetzung bis hin zur Optimierung und Erfolgsmessung. HNC agiert dabei als eigenständige Kreativ- und Content-Einheit für Kundenprojekte.

Integrierte Lösungen für eine neue Medienrealität

Die Gründung von HNC ist eine Reaktion auf die zuletzt deutlich gestiegene Nachfrage nach integrierten Kommunikationslösungen, nach Creative und Content-Erstellung für alle Ausspielungsformen sowie nach der KPI-getriebenen Ausspielung auf den passenden Kanälen.

„Die Anforderungen an moderne Kommunikation haben sich auch mit der neuen Medienvielfalt massiv verändert. Geschwindigkeit, Effizienz und medienübergreifendes Denken sind heute entscheidend. Mit der HNC setzen wir einen unternehmerisch konsequenten Schritt, der genau diesen Zeitgeist widerspiegelt und unsere Schlagkraft als integrierter Lösungsanbieter in einem dynamischen Wettbewerb nachhaltig stärkt“, sagt Wolfgang Jansky, CEO von „Heute“.

Ganzheitliches Leistungsportfolio

Das Leistungsportfolio reicht von Branding und Design über Content-Marketing, Corporate und Commercial-Publishing bis hin zu Social-Media-Betreuung.

„Kreativität und Kundennähe zu verbinden, war schon immer unser Anspruch. Mit der HNC denken wir Kommunikation jetzt noch konsequenter: Von der ersten Idee bis zur passgenauen Ausspielung kommt alles aus einer Hand. So entstehen Inhalte und Kampagnen, die von Anfang an für alle Kanäle funktionieren. Damit bieten wir unseren Kunden genau das, was heute zählt: Geschwindigkeit, Kreativität und maximale Effizienz“, so Fabian Petschnig, Managing Director HNC.

„Fast zwei Jahrzehnte Erfahrung direkt am Kunden und an der Schnittstelle von Kreation und Produktion zeigen: Geschwindigkeit ist essenziell, darf aber niemals auf Kosten der Qualität gehen. In der HNC greifen Design und Produktion daher nahtlos ineinander. So garantieren wir beides, höchste Effizienz im Prozess und Kreation mit echtem Impact“, ergänzt Christian Jaidl, Creative Director HNC.

Mehr Flexibilität, mehr Geschwindigkeit

Das erfahrene und hochspezialisierte HNC-Team fungiert als eigenständige Kreativ- & Werbeagentur und steht Kunden unter dem Kontakt von Managing Director Fabian Petschnig ([email protected]) ab sofort zur Verfügung.