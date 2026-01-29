„Zurück in die Urzeit“ – Neue Augmented-Reality-Show im NHM Wien

Wien (OTS) -

Mit urtümlichen Fischen durch die Unterwasserwelt des Erdaltertums schwimmen und die ersten Tiere an Land begleiten, mit Flugsauriern durch die Luft gleiten und mit dem Urvogel Archaeopteryx durch die Wälder der Jurazeit laufen. Das alles ist ab sofort auf Deck 50 möglich. Eine neue Augmented-Reality-Show macht eine Reise von den fossilen Austernriffen Niederösterreichs bis in die weite Mammutsteppe rund um Pavlov im heutigen Tschechien möglich.

Das NHM Wien lädt ab Februar 2026 zu einer spektakulären Reise durch 380 Millionen Jahre Erdgeschichte. Mit der neuen Augmented-Reality-Show „Zurück in die Urzeit“ auf Deck 50, dem interaktiven Raum für Wissenschaftskommunikation, wird die geologische Vergangenheit der Region zwischen Wien und Brünn eindrucksvoll erlebbar.

Entwickelt wurde die Show gemeinsam mit der 7reasons Medien GmbH im Rahmen des EU-Interreg-Projekts GeoTT ATCZ00013, das die dramatische geologische Geschichte des österreichisch-mährischen Grenzgebietes zwischen Wien und Brünn in Form einer Zeitreise grenzübergreifend greifbar macht – analog mit 17 Infostelen an Fossilienfundstellen und einem Urzeit-Spielplatz in der Fossilienwelt Stetten, digital mit einer Zeitreise-App und der neuen Show im NHM Wien.

Die Show erzählt die Geschichte des Lebens und die Entstehung der niederösterreichisch-südmährischen Landschaft mit den Fossilien aus der Region. Sie erweckt zahlreiche lokale Fossilien aus fünf Erdzeitaltern zum Leben und lässt die Besucher*innen in diese fünf verschiedenen Welten eintauchen – von den ersten Fischen im Devon bis zum Steinzeitlager mit Menschen auf der Mammutjagd. Bei jedem Stopp der Zeitreise können die Besucher*innen sowohl die Lebewesen unter Wasser erleben als auch das Leben an Land beobachten und interaktiv in die Szenen eingreifen.

Premiere hat die neue Show im Rahmen des Ferienspiels von wienxtra in der Semesterferienwoche 2026, anschließend läuft sie jeden Samstag um 16.30 Uhr. Schulklassen können Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eigene Vorstellungen buchen. Telefon: +43 1 52177 335 (Mo 14–17 Uhr; Mi–Fr 9–12 Uhr); E-Mail: [email protected]

Termine und Tickets Ferienspiel: https://shop.nhm.at/ferienspiel

Interessierte Journalist*innen sind eingeladen, Tickets unter +43 1 52177 335 zu buchen.

Pressefotos: www.nhm.at/presse/pressemitteilungen/zurueck-in-die-urzeit