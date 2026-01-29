Presse-Einladung: Aktion des UNICEF Österreich Jugendeirats: „Wir fordern! Digitalen Kinderschutz im Kinderzimmer“

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreter:innen,

hiermit dürfen wir Ihnen die Presse-Einladung zu einer Aktion des UNICEF Österreich Jugendbeirats anlässlich des Safer Internet Days zusenden.

Datum: 9. Feb. 2026

Uhrzeit: 11:00 – 12:00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Str. 1, 1070 Wien

Anlässlich des Safer Internet Days 2026 macht UNICEF Österreich zusammen mit dem UNICEF Österreich Jugendbeirat mit der Aktion „Digitaler Kinderschutz im Kinderzimmer" auf Kinderrechte im digitalen Raum aufmerksam. Ein nachgebildetes Kinderzimmer macht Gefahren wie mangelnden Datenschutz, Fake News, Risiken von KI sichtbar, die online sonst unsichtbar bleiben.

Geplanter Ablauf der Aktion & Interviewmöglichkeiten

11:00 Uhr | Aktion zum Thema " Digitaler Kinderschutz im Kinderzimmer " mit Möglichkeit für Pressefotos mit Jugendbeirat

" mit Möglichkeit für Pressefotos mit Jugendbeirat 11:15 Uhr | Möglichkeit für Interviews mit Florian (20) und Jad (18) , Vertreter des Jugendbeirats von UNICEF Österreich , und von UNICEF Österreich Klara Krgović-Baroian, Stv. Leitung Advocacy und Kinderrechte , sowie Helge Payer , UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter

und , Vertreter des , und von UNICEF Österreich , sowie , UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter ab 11:30 Uhr | Info-Stand mit dem UNICEF Österreich Jugendbeirat

„Eine inklusive, respektvolle und gerechte Onlinewelt ist kein Privileg, sondern ein Recht jedes Kindes. Ein sicherer digitaler Raum entsteht dort, wo junge Menschen ernst genommen werden und ihre Perspektiven einbringen können sowie die notwendigen Fähigkeiten erhalten, um sich online sicher zu bewegen. Gleichzeitig müssen technische Schutzmaßnahmen entwickelt werden, die die Kinderrechte stärken und nicht einschränken,“ betont Klara Krgović-Baroian, Stv. Leitung Advocacy und Kinderrechte.

Kinder haben das Recht auf Sicherheit – auch online, damit dieses Recht Realität wird braucht es politischen Willen und gesellschaftliche Bewusstseinsbildung. Durch die Unterstützung unserer Petition „Online sicher – für jedes Kind“ wird ein Zeichen für eine kinderrechtskonforme digitale Zukunft gesetzt.

UNICEF Österreich fordert von der Bundesregierung:

Ausbau der digitalen Bildung, um sicherzustellen, dass jedes Kind den sicheren Umgang mit dem Internet und sozialen Medien erlernt.

Besseren technischer Kinderschutz durch Maßnahmen im Einklang mit den Kinderrechten.

Mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche bei der Erarbeitung von Lösungen.

Wir freuen uns auf Ihre Akkreditierung unter [email protected].

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Digitaler Kinderschutz im Kinderzimmer

Anlässlich des Safer Internet Days 2026 macht UNICEF Österreich zusammen mit dem UNICEF Österreich Jugendbeirat mit der Aktion „Digitaler Kinderschutz im Kinderzimmer" auf Kinderrechte im digitalen Raum aufmerksam. Ein nachgebildetes Kinderzimmer macht Gefahren wie mangelnden Datenschutz, Fake News, Risiken von KI sichtbar, die online sonst unsichtbar bleiben.

Datum: 09.02.2026, 11:00 Uhr - 09.02.2026, 12:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Platz der Menschenrechte

Mariahilfer Straße 1

1070 Wien

Österreich