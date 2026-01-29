Medieneinladung: Bilanzpressekonferenz 2025 & Aktivitäten 2026 – Presse-Brunch der ARGE Heumilch

Innsbruck (OTS) -

Die ARGE Heumilch hat im Jahr 2025 zahlreiche Aktivitäten gesetzt, um die ursprünglichste Form der Milcherzeugung in Österreich und Deutschland zu vermarkten. Im Rahmen der diesjährigen Bilanzpressekonferenz informieren wir Sie über die Entwicklungen des vergangenen Jahres sowie über die geplanten Maßnahmen und Schwerpunkte für 2026.

Dafür laden wir Sie ab 9:30 Uhr zu einem gemeinsamen Brunch ein und bieten dabei Gelegenheit zum informellen Austausch vor Beginn der Pressekonferenz.

ARGE Heumilch zieht Bilanz 2025 und präsentiert ihre Aktivitäten 2026

Ihre Gesprächspartner:

Karl Neuhofer, Obmann der ARGE Heumilch

Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Bilanzpressekonferenz 2025 & Aktivitäten 2026 – Presse-Brunch der ARGE Heumilch

Brunch ab 9:30 Uhr, Pressekonferenz: 10 Uhr

Datum: 24.02.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum

Operngasse 7

1010 Wien

Österreich