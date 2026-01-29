ÖAW: Plus für Forschungsbudget „starkes Signal“

Wien (OTS) -

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) begrüßt die von Ministerin Eva-Maria Holzleitner angekündigte Erhöhung des Budgets für die Grundlagenforschung auf 3 Milliarden Euro für die Jahre 2027 bis 2029.

Faßmann: „Das Budgetplus für die Grundlagenforschung um 375 Millionen Euro ist ein großer Erfolg von Ministerin Holzleitner, deren Einsatz die ÖAW gerne unterstützt hat. Das ist ein beachtliches Ergebnis und ein starkes Signal für Forschung und Innovation. Ein rohstoffarmes Land wie Österreich muss auf Grundlagenforschung als Humus für Innovationen setzen. Wir müssen wesentliche Zukunftsthemen wie die Quantenforschung, Life Sciences und KI weiter vorantreiben. Der Ministerin ist auch zu danken, dass der aus ihrem Haus kommende Budgetteil zeitgerecht finalisiert wurde.“

Die ÖAW appelliert an die beiden anderen Forschungsressorts sowie an das Finanzministerium, einen schnellen Beschluss des gesamten Paktes nun möglich zu machen.

Die ÖAW holt Spitzenforschung nach Österreich und will das auch in Zukunft tun. 58 % der Forschenden an der ÖAW sind international, zahlreiche Spitzenkräfte konnten in den vergangenen Jahren gewonnen werden. Die ÖAW hat als erste Einrichtung ein strukturiertes Programm initiiert, mit dem Forschende aus den USA geholt werden konnten. Große Projekte der ÖAW sollen in den kommenden Jahren fortgesetzt und weiterentwickelt werden, wie zum Beispiel der Aufbau des Science Communication Centers, des AITHYRA-Instituts für KI in der Biomedizin sowie unterschiedliche Aktivitäten, um das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken.

Faßmann: „Die ÖAW hat einen kompromisslosen Anspruch, was Exzellenz betrifft. Diesen werden wir auch in schwierigen Zeiten nicht aufgeben. Dafür ist die Basis nun geschaffen worden.“