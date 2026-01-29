  • 29.01.2026, 08:01:02
  • /
  • OTS0013

VKI-Sammelaktion: Bestandsprovisionen – letzte Chance für Kund:innen der Raiffeiseninstitute in Bgld, T, Stmk, Sbg und Vbg

Anmeldung nur noch bis 28. Februar möglich, um Ansprüche geltend zu machen

Wien (OTS) - 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) weist darauf hin, dass die Anmeldefrist für die laufende Sammelaktion zu Bestandsprovisionen bei Fonds in Kürze endet. Konsument:innen, denen bis zum 31.12.2017 Fondsprodukte von Raiffeiseninstituten der Bundesländer Burgenland, Tirol, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg vermittelt wurden, können sich nur noch bis 28.02.2026 unter www.vki.at/kick-back-2025 kostenlos anmelden und mögliche Rückzahlungen sichern.

  • Fristende für die VKI-Sammelaktion: 28. Februar 2026

Banken erhalten für die Vermittlung von Fonds häufig Provisionen von Kapitalanlagegesellschaften. Werden diese sogenannten Bestandsprovisionen den Kund:innen nicht ausreichend offengelegt, sind sie nach Ansicht des VKI unzulässig und zurückzuzahlen. Der VKI konnte mit den genannten Raiffeiseninstituten außergerichtliche Lösungen erzielen. Anspruchsberechtigte Teilnehmer:innen der Sammelaktion erhalten individuelle Rückerstattungsangebote – Voraussetzung ist die rechtzeitige Anmeldung zur kostenlosen Sammelaktion.

„Wir empfehlen allen betroffenen Kund:innen, die Frist nicht zu versäumen und sich jetzt noch anzumelden. Über den VKI besteht die Möglichkeit, ohne großen Aufwand eine Rückzahlung zu erhalten“, so Mag. Stefan Schreiner, zuständiger Jurist im VKI.

SERVICE: Weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.vki.at/kick-back-2025

Rückfragen & Kontakt

VKI-Pressestelle
Telefon: +43 676 852270 256
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vki.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Verein für Konsumenteninformation

Rückfragen & Kontakt

VKI-Pressestelle
Telefon: +43 676 852270 256
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vki.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright