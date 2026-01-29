Österreichischer FMCG Award geht in die zweite Runde: Produzenten & Marken können ab sofort kostenfrei einreichen.

Wien (OTS) -

Der Handelsverband vergibt 2026 zum zweiten Mal den Österreichischen FMCG Award und zeichnet jene FMCG-Unternehmen und Marken aus, die sich als verlässliche, innovative und partnerschaftliche Handelspartner bewährt haben. Im Unterschied zu klassischen Auszeichnungen steht nicht das einzelne Produkt im Mittelpunkt, sondern die Qualität der Zusammenarbeit mit dem Handel, klare Markenwerte, Innovationskraft und nachhaltiges Engagement. Im Vorjahr konnten sich iglo Austria, Coca-Cola HBC und Recheis den begehrten Award sichern.

Hochkarätige Jury aus dem österreichischen Handel

Die Gewinner werden von einer hochkarätigen und 2026 erweiterten 6-köpfigen Jury aus führenden Entscheidungsträger:innen des österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandels gekürt:

Susanne Fischer (HOFER)

(HOFER) Christian Freischlager (dm)

(dm) Alexa Kazda-Klabouch (METRO)

(METRO) Simon Lindenthaler (LIDL)

(LIDL) Claudia Riebler (REWE)

(REWE) Corina Ziss (SPAR)

Die Schirmherrschaft des FMCG Awards übernimmt Günter Thumser, Präsident des Markenartikelverbandes.

Kostenfreie Einreichung bis 13. Februar möglich

Die Einreichung ist bis 13. Februar 2026 möglich, völlig kostenfrei und nur mit einem geringen zeitlichen Aufwand verbunden. Unternehmen können entweder als Firma oder im Namen einer Marke einreichen. Voraussetzung ist die Belieferung zumindest eines österreichischen Händlers.

Attraktive Preise & starke Sichtbarkeit

Der Gewinner des Österreichischen FMCG Awards 2026 erhält:

die begehrte FMCG Award-Trophäe

eine Bühnenauszeichnung beim Handelskolloquium 2026 im Schloss Schönbrunn

ein Jahresticket für alle großen Handelskongresse des Handelsverbands 2026 im Wert von über 3.300 Euro

umfassende mediale Präsenz in den Print-, Online- und Social-Media-Kanälen des Handelsverbands

umfangreiche Produktplatzierungen im Retail Magazin, auf retail.at und im B2B-Newsletter des Handelsverbands

Auch der 2. und 3. Platz werden mit Tickets, Werbeleistungen und offizieller Award-Kommunikation ausgezeichnet.

Preisverleihung beim Handelskolloquium 2026 im Schloss Schönbrunn

Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen des Handelskolloquiums am 26. März 2026 im Apothekertrakt Schönbrunn statt – dem traditionsreichsten Handelskongress Österreichs. Tickets sind aktuell noch verfügbar auf www.handelskolloquium.at