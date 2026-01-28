  • 28.01.2026, 14:51:32
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Hammer/Grüne: Einweg-Pfandsystem schon nach einem Jahr ein voller Erfolg

Bundesregierung muss zentralen Baustein der Kreislaufwirtschaft weiter ausbauen

Wien (OTS) - 

„Das Einwegpfand erreicht im ersten Jahr eine Sammelquote von 81,5 Prozent – damit landen bereits mehr als acht von zehn Flaschen zurück im Kreislauf. Das ist ein klarer Beweis dafür, dass Grüne Umweltpolitik funktioniert“, sagt Lukas Hammer, Umweltsprecher der Grünen, zur Ein-Jahres Bilanz seit der Einführung des Einweg-Pfandsystems in Österreich.

Die Grünen hätten das Einwegpfand über Jahre gegen massiven Widerstand der ÖVP durchgesetzt, erinnert Hammer: „Ohne Druck der Grünen und ohne die Grüne Klimaschutzministerin Gewessler gäbe es dieses System heute nicht. Dass jetzt sogar Bundesminister Totschnig das Pfand als Musterbeispiel feiert, zeigt, wie richtig unsere Linie von Anfang an war.“

Für Hammer ist das Pfand ein zentraler Baustein echter Kreislaufwirtschaft: „Jetzt geht es darum, diesen Erfolg auszubauen: 90 Prozent Sammelquote bis 2027, mehr Information für alle Konsument:innen und volle Barrierefreiheit für Rückgabeautomaten müssen jetzt vorangetrieben werden.“

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