„Plaudern in der Bücherei“: Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG neben Simmering jetzt auch in Favoriten

Wien (OTS) -

Am 5. Februar 2026 startet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering wieder das Veranstaltungsformat „Plaudern in der Bücherei“. Neu ist, dass es ab heuer neben den Simmeringer Stadt Wien Büchereien im Bildungszentrum Simmering und am Leberberg auch auf die Büchereien Neues Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten ausgeweitet wird. „Wer sich gerne unterhält und seine Geschichten mit anderen teilen will, ist beim WiG-Projekt ‚Plaudern in der Bücherei‘ richtig. Es freut uns sehr, dass wir dieses Angebot im Rahmen unseres Programms ‚Gesunde Bezirke‘ auch auf die Stadt Wien Büchereien in Favoriten ausweiten können“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Einladung zum Erzählen, Plaudern und neue Menschen kennenlernen

„Plaudern in der Bücherei“ richtet sich an alle Menschen, die Freude am selbst Erzählen haben oder anderen gerne beim Erzählen zuhören und dabei neue Menschen aus der Nachbarschaft bzw. der näheren Umgebung kennenlernen möchten. Angesprochen werden sollen vor allem aber auch Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, wie z. B. ältere Menschen, Menschen die neu in der Stadt sind – wie Studierende oder Migrant*innen – und Alleinstehende. Die Treffen werden von erfahrenen Moderator*innen des Vereins Sorgenetz geleitet und finden von 5. Februar bis 18. Juni 2026 jeden Donnerstag bzw. Freitag abwechselnd in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering, in der Bücherei am Leberberg sowie – jetzt neu – in den Büchereien Altes Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten statt. Alle Teilnehmer*innen sind eingeladen, Themen nach ihren Interessen einzubringen und mitzugestalten.

Termine & Orte:

Bücherei im Bildungszentrum Simmering (Gottschalkgasse 10, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 05.02.2026

Donnerstag, 05.03.2026

Donnerstag, 02.04.2026

Donnerstag, 30.04.2026

Donnerstag, 28.05.2026

Bücherei am Leberberg (Rosa-Jochmann-Ring 5/1, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, 13.02.2026

Freitag, 13.03.2026

Freitag, 10.04.2026

Freitag, 08.05.2026

Freitag, 05.06.2026

Bücherei Neues Landgut (Laxenburger Str. 4/1A, 1100 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 16:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 20.02.2026

Freitag, 20.03.2026

Freitag, 17.04.2026

Freitag, 15.05.2026

Freitag, 12.06.2026

Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung (Ada-Christen-Gasse 2B, 1100 Wien, Barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 14:00 –16:00 Uhr

Donnerstag, 26.02.2026

Donnerstag, 26.03.2026

Donnerstag, 23.04.2026

Donnerstag, 21.05.2026

Donnerstag, 18.06.2026

Die Teilnahme an „Plaudern in der Bücherei“ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Informationen und Termine gibt es hier.

Über das Projekt

„Plaudern in der Bücherei“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ in Kooperation mit den Büchereien der Stadt Wien und wird vom Verein Sorgenetz umgesetzt.