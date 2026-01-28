Ordensspitäler Österreichs generieren 4 Milliarden Euro Wertschöpfung

Wien (OTS) -

Die 23 Ordensspitäler Österreichs sind nicht nur unverzichtbare Säulen der heimischen Gesundheitsversorgung, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsmotor. Das zeigt eine aktuelle Studie der Forschungsgesellschaft JOANNEUM RESEARCH, die von der Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler Österreichs in Auftrag gegeben wurde. Die Ergebnisse zum ökonomischen Fußabdruck der Ordensspitäler wurden am 28. Jänner präsentiert.

Die Ordensspitäler erzeugen eine Gesamtwertschöpfung von rund 4 Milliarden Euro. Gemessen am österreichischen Bruttoinlandsprodukt bedeutet das: Jeder 111. Euro, der in Österreich an Wertschöpfung entsteht, geht direkt oder indirekt auf die 23 Ordensspitäler zurück. „Diese Zahlen sind für uns eine Bestätigung unseres täglichen Handelns auf mehreren Ebenen“, betont Dir. Mag. Peter Ausweger, Gesamtleiter der Einrichtungen der Barmherzigen Brüder. „Wir sichern nicht nur eine verlässliche Versorgung auf medizinischem Spitzenniveau, sondern leisten auch einen erheblichen Beitrag zur österreichischen Wirtschaft. Mit 4 Milliarden Euro Wertschöpfung, über 41.000 Arbeitsplätzen und rund 1,5 Milliarden Euro Rückflüssen an den Staat übernehmen die Ordensspitäler umfassende wirtschaftliche Verantwortung.“

Starke regionale Effekte

Die Wertschöpfung verteilt sich unterschiedlich auf die Bundesländer. Die stärksten Effekte zeigen sich in Oberösterreich mit 1,76 Milliarden Euro – das entspricht jedem 43. Euro des oberösterreichischen Bruttoregionalprodukts – sowie in Wien mit 847 Millionen Euro, was jedem 130. Euro des Wiener Bruttoregionalprodukts entspricht.

Auch Bundesländer ohne Ordensspital profitieren

Die wirtschaftlichen Effekte reichen weit über die Standorte der Ordensspitäler hinaus. Selbst in Bundesländern ohne Ordensspital wird indirekt Wertschöpfung erzeugt – etwa 101 Millionen Euro in Niederösterreich und 11 Millionen Euro in Vorarlberg.

Jeder direkte Arbeitsplatz schafft mehr als einen weiteren Job

Die Ordensspitäler beschäftigen direkt rund 20.000 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente). Insgesamt sichern oder schaffen sie jedoch 41.400 Vollzeitarbeitsplätze in Österreich. Das entspricht etwa jedem 92. Arbeitsplatz im Land.

„Jeder direkte Arbeitsplatz in einem Ordensspital schafft mehr als einen weiteren Arbeitsplatz in der Region“, betont Dipl.-Math. Dr. Michael Scholz, Studienautor bei JOANNEUM RESEARCH.

1,5 Milliarden Euro Rückflüsse an Staat und Sozialversicherungen

Die Ordensspitäler leisten auch einen erheblichen fiskalischen Beitrag. „Die Rückflüsse in das öffentliche Budget betrugen im Jahr 2024 rund 1,5 Milliarden Euro aus Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern. Von jedem Euro, den die Ordensspitäler direkt erwirtschaften, fließen rund 37 Cent zurück an Staat und Sozialversicherungen“, so Scholz.

Verdoppelung der Wertschöpfung seit 2018

Die Entwicklung seit der letzten Studie aus dem Jahr 2018 ist beeindruckend: Die Gesamtwertschöpfung hat sich innerhalb von sechs Jahren verdoppelt – von rund 2 auf 4 Milliarden Euro. Auch der Anteil der Ordensspitäler an der direkten Bruttowertschöpfung des gesamten Gesundheitswesens ist deutlich gestiegen – und zwar um das 1,5-Fache, von 5,0 Prozent (2018) auf 7,6 Prozent (2024).

„Das zeigt: Die Ordensspitäler haben ihre Produktivität durch Investitionen, effizientere Prozesse und hochwertige medizinische Leistungen deutlich gesteigert“, so Ausweger.

Vergleichbar mit bedeutenden Wirtschaftssektoren

Die direkte Bruttowertschöpfung der Ordensspitäler in Höhe von 2,1 Milliarden Euro entspricht in etwa jener des Sektors Forschung und Entwicklung (2,3 Milliarden Euro) und liegt leicht über jener des Sektors Werbung und Marktforschung (1,99 Milliarden Euro). „Auch bei der Beschäftigung sind die Ordensspitäler mit großen Wirtschaftssektoren vergleichbar – etwa der chemischen Industrie oder dem Sektor Informationsdienstleistungen. Die Ordensspitäler sind damit nicht nur medizinische Einrichtungen, sondern wichtige wirtschaftliche Player in Österreich“, erläutert Ausweger.

Die gesamte Studie mit detaillierten Bundesländer-Zahlen und Fotos steht auf der Website der Ordensspitäler Österreich www.ordensspitaeler.at zum Download zur Verfügung.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Lebenswerk“ der Ordensspitäler Österreich sprechen Dir. Mag. Peter Ausweger und Dr. Michael Scholz ausführlich über die Studienergebnisse und die wirtschaftliche Bedeutung der Ordensspitäler: www.ordensspitaeler.at/podcast .

Ordensspitäler Österreichs

Die 23 Ordensspitäler Österreichs betreuen jährlich rund zwei Millionen Patientinnen und Patienten und stellen damit eine bedeutende Säule des österreichischen Gesundheitswesens dar. Bundesweit steht jedes fünfte Spitalsbett in einem Ordenskrankenhaus. In absoluten Zahlen sind es etwa 7.100 Betten. Über 200.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich operiert. Mit rund 20.000 Mitarbeitenden sind die Ordensspitäler ein wichtiger Arbeitgeber.