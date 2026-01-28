  • 28.01.2026, 10:58:33
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Mandl und Mertens für schnellere Aussetzung von Visa bei Mangel an Kooperation

Visafreiheit schnell aussetzen, wenn Drittstaaten die Kooperation mit der EU gegen irreguläre Migration vernachlässigen – Für Langzeitvisa mit Unternehmen kooperieren

Brüssel (OTS) - 

“Durch den Asyl- und Migrationspakt aus der Vorperiode sowie dessen Umsetzung in der laufenden Periode durch Kommissar Magnus Brunner hat die Europäische Union endlich zu einer angemessene Migrationspolitik gefunden”, sind die Europaabgeordneten Verena Mertens (CDU) und Lukas Mandl (ÖVP) überzeugt. Die beiden Abgeordneten der EVP-Fraktion gehören dem Innenausschuss des Europaparlaments an.

“Drittstaaten, die mit der Europäischen Union kooperieren, um irreguläre Migration zu vermeiden, wurde vielfach visafreies Reisen nach Europa zugestanden. Diese Visafreiheit muss aber ausgesetzt werden können, wenn die Kooperation vernachlässigt wird. Hier sind wir noch zu langsam”, betonen die beiden Europaparlamentarier. Die Europäische Kommission wird dazu morgen neue Vorschläge machen.

“Da Zeit der entscheidende Faktor ist, braucht die Europäische Union eine Möglichkeit, Visafreiheit schnell aussetzen zu können”, schlagen Mandl und Mertens vor. Das ändere nichts daran, “dass es für längere Aufenthaltsvisa im Interesse der Arbeitsmigration für den Standort Europa auch in Zukunft enge Kooperation mit Unternehmen braucht. Denn auch hier ist Zeit der entscheidende Faktor”, sagen die beiden Europaabgeordneten abschließend. (Schluss)

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