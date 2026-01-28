- 28.01.2026, 10:46:32
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FMK: Fit in Sachen Mobilfunk? – Neuer Tabletkurs für Pädagog:innen verfügbar
Kostenfrei und anonym: FMK-Tabletkurs rund um Mobilfunktechnik behandelt Geschichte, Technik und Sicherheit des Mobilfunks. Ziel: das Smartphone smarter nutzen
Das Smartphone ist schon seit Langem fixer Bestandteil des Alltags und spielt eine zentrale Rolle für jede und jeden – auch im schulischen Umfeld.
Doch wie gut ist das technische Wissen rund um die Mobilfunktechnik?
Das Forum Mobilkommunikation ist überzeugt: Wer weiß, wie Mobilfunk funktioniert, nutzt das Smartphone smarter!
https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/
In 10 Minuten das Smartphone smarter nutzen
Deshalb wurde von der Bildungsagentur Content Pool gemeinsam mit dem Forum Mobilkommunikation der Onlinekurs „Fit in Sachen Mobilfunk?“ entwickelt, der am Smartphone, Tablet und PC absolviert werden kann.
Der Kurs wendet sich nicht nur an Lehrer:innen, die sich damit gezielt auf Gespräche mit ihren Schüler:innen im Unterricht vorbereiten möchten, sondern an alle, die sich für das Thema Mobilfunk interessieren und ihr Wissen rund um Mobilfunktechnik erweitern wollen.
In etwa zehn Minuten erhalten Teilnehmende kompakte, leicht verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Mobilfunk.
Wie Mobilfunknetze funktionieren
Der Kurs beantwortet die Frage „Was ist Mobilfunk?“ auf leicht verständliche Weise und erläutert, wie die Technik dahinter funktioniert, wie Signale übertragen werden, wie Netzwerke miteinander kommunizieren und welche technischen Prinzipien hinter der mobilen Datenübertragung stehen.
Das Kapitel „Geschichte“ beschäftigt sich damit, wie sich der Mobilfunk von den ersten analogen, handvermittelten Funknetzen hin zum modernen 5G-Netz entwickelte.
Mobilfunk und Gesundheit
Der Onlinekurs widmet sich natürlich auch dem Thema Mobilfunk und Gesundheit. Anhand wissenschaftlich belastbarer Informationen wird erklärt, warum Smartphones und Mobilfunkstationen sicher sind.
Anmeldung und Teilnahme ist anonym und kostenlos
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist anonym und kostenlos.
Der Kurs ist ab sofort unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ verfügbar und steht allen Interessierten jederzeit kostenlos zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at
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