FMK: Fit in Sachen Mobilfunk? – Neuer Tabletkurs für Pädagog:innen verfügbar

Wien (OTS) -

Das Smartphone ist schon seit Langem fixer Bestandteil des Alltags und spielt eine zentrale Rolle für jede und jeden – auch im schulischen Umfeld.

Doch wie gut ist das technische Wissen rund um die Mobilfunktechnik?

Das Forum Mobilkommunikation ist überzeugt: Wer weiß, wie Mobilfunk funktioniert, nutzt das Smartphone smarter!

https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/

In 10 Minuten das Smartphone smarter nutzen

Deshalb wurde von der Bildungsagentur Content Pool gemeinsam mit dem Forum Mobilkommunikation der Onlinekurs „Fit in Sachen Mobilfunk?“ entwickelt, der am Smartphone, Tablet und PC absolviert werden kann.

Der Kurs wendet sich nicht nur an Lehrer:innen, die sich damit gezielt auf Gespräche mit ihren Schüler:innen im Unterricht vorbereiten möchten, sondern an alle, die sich für das Thema Mobilfunk interessieren und ihr Wissen rund um Mobilfunktechnik erweitern wollen.

In etwa zehn Minuten erhalten Teilnehmende kompakte, leicht verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Mobilfunk.

Wie Mobilfunknetze funktionieren

Der Kurs beantwortet die Frage „Was ist Mobilfunk?“ auf leicht verständliche Weise und erläutert, wie die Technik dahinter funktioniert, wie Signale übertragen werden, wie Netzwerke miteinander kommunizieren und welche technischen Prinzipien hinter der mobilen Datenübertragung stehen.

Das Kapitel „Geschichte“ beschäftigt sich damit, wie sich der Mobilfunk von den ersten analogen, handvermittelten Funknetzen hin zum modernen 5G-Netz entwickelte.

Mobilfunk und Gesundheit

Der Onlinekurs widmet sich natürlich auch dem Thema Mobilfunk und Gesundheit. Anhand wissenschaftlich belastbarer Informationen wird erklärt, warum Smartphones und Mobilfunkstationen sicher sind.

Anmeldung und Teilnahme ist anonym und kostenlos

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist anonym und kostenlos.

Der Kurs ist ab sofort unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ verfügbar und steht allen Interessierten jederzeit kostenlos zur Verfügung.