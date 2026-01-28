AK Oberösterreich rät zu Schlüsseldiensten aus der Umgebung anstatt auf Abzocker aus dem Internet reinzufallen

Linz (OTS) -

Immer wieder gehen bei der AK Beschwerden über Notdienste ein. Fragwürdige Anbieter nutzen die Notsituation von Personen, die sich etwa ausgesperrt haben, unverfroren aus und erweisen sich als unseriöse Briefkastenfirmen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt eindringlich davor, unbekannte Unternehmen aus dem Internet zu beauftragen und die unverhältnismäßig hohen Forderungen bar zu zahlen. Um Konsument:innen vor finanziellem Schaden zu bewahren, bietet die AK eine Preisübersicht seriöser Anbieter an.

Wie viel das Öffnen einer Tür bei einem seriösen heimischen Unternehmen kostet, hängt von mehreren Faktoren ab:

Ist die Tür bloß zugefallen oder auch versperrt?

Erfolgt die Öffnung während der Betriebszeiten des Unternehmens oder außerhalb, in der Nacht oder an Feiertagen?

Muss das Schloss ausgetauscht werden?

Was kostet die Anfahrt der Techniker:innen?

Laut aktuellem AK-Preisvergleich kostet die Türöffnung zwischen 70 und 360 Euro, je nach Aufwand und Zeitpunkt. Mehraufwand und Materialkosten, zum Beispiel für den Austausch eines Schlosses, erhöhen den Preis. Tipp: Fragen Sie bereits bei der Kontaktaufnahme, wie viel Sie bezahlen müssen.

Sehr positiv aufgefallen ist die Firma Sicherheitssysteme GmbH in Gmunden und Vöcklabruck. Sie hat die Preise transparent auf der Webseite veröffentlicht.

Abzocker-Notdienste aus dem Internet

Wer sich aus der Wohnung aussperrt und einen Schlüsseldienst im Internet sucht, läuft Gefahr, einen dubiosen Anbieter zu überhöhten Preisen anzuheuern. Scheinbar lokale Schlüsseldienste entpuppen sich als Unternehmen mit deutschen Postfächern. Betroffene Konsument:innen schildern, dass nach längerer Wartezeit Mitarbeiter:innen des angerufenen Schlüsseldienstes mit ausländischem Kennzeichen vorfahren. Für das Öffnen der Tür werden überzogene Forderungen in Rechnung gestellt. In vielen Fällen stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein Aufbohren des Schlosses gar nicht notwendig gewesen wäre.

Tipps für den Umgang mit überhöhten Forderungen

Die sicherste Variante ist ein Zahlschein.

Wenn Sie zu einer Barzahlung gedrängt werden, zahlen Sie keinesfalls den Gesamtbetrag, da das Geld ansonsten verloren ist.

Wenn Sie sich stark unter Druck gesetzt fühlen, holen Sie die Polizei.

Beauftragen Sie ein Unternehmen in Ihrer Nähe

Speichern Sie sich die Telefonnummer eines Unternehmens in Ihrer Nähe in Ihr Handy ein oder/und hängen Sie diese auf das schwarze Brett in Ihrem Wohnhaus. So vermeiden Sie es, an einen dubiosen Schlüsseldienst zu geraten. Mit einer Firma aus der Umgebung halten Sie den Anfahrtsweg und die Kosten dafür gering. Mit der App meinaufsperrdienst.at finden Sie Schlüsseldienste in Ihrer Umgebung, die mit einem Gütesiegel zertifiziert sind.

Tipp: Am einfachsten ist es, einen Ersatzschlüssel in der Nachbarschaft zu hinterlegen. So kommen Sie schnell und ohne Kosten wieder in Ihre Wohnung.

Weitere Informationen sowie den Preisvergleich finden Sie hier.